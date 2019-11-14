根據《韓聯社》日文電子版報導，南韓產業通商資源部長官成允模表示，自從日本在 2019 年 7 月上旬，針對輸韓的三項半導體及面板先進原料進行嚴格管制後，對於液態氟化氫的出口許可一件都沒有審核通過。不過，由於替代材料得以確保，南韓企業在產品的生產上並未遭遇問題。成允模在週三 (13 日)，於電台節目中作出了上述表示。

日本政府在 2019 年 7 月 4 日起，針對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑，以及高純度氟化氫等三種，用於半導體及 OLED 面板製程的化學原料，實施嚴格出口審查。

而過去日本政府給予南韓優惠待遇，在相關先進材料的出口管制上，免除煩雜的申請及審核流程。

南韓官員：日本先進化學材料管制 未對該國生產造成影響 (圖片：AFP)

成允模指出，日本政府的這項作法，確實讓南韓企業在文件作業上有所負擔，也得憂心出口許可何時才能通過等問題。然而截至目前，實際上並沒有對南韓企業的生產造成問題。

此外，在三個管制品項中的液態氟化氫，雖然出口許可一件都沒有通過，但南韓企業也經由替代品的取得而獲得解決。在其它原料方面，南韓企業雖然多付出了時間成本，也在每月拿到 1-2 件的出口許可。

針對日本的出口管制，南韓也向 WTO 世界貿易組織提出申訴，日韓兩國也將在 11 月 19 日舉行第 2 次的協調。對此，成允模說明「雖不期待日本在立場上會有大幅轉變，為了持續對話仍會繼續提案」。

未來日韓兩國若無法達成共識，南韓將可要求 WTO 的小組委員會進行審議。若對審議結果仍感到不滿，將轉由上級委員會進行最後審議。依過去慣例，從提出申訴到上級委員會審議完成，一般約需時 2 年以上時間。