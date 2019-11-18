彭博：美中談判續有進展 上週末雙方電話磋商

據《彭博》報導，在有跡象顯示，美中雙方願意在一些關鍵問題上讓步之後，雙方的談判代表週末 (16 日) 利用電話，持續進行磋商。

中國商務部表示，國務院副總理劉鶴週六應約，與美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 及貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 通過電話，雙方針對第一階段各自核心關注議題，進行了「建設性」的討論，並將繼續保持密切交流。

雙方通話一事，也獲得美國貿易代表辦公室的確認。

中國上週解除了美國禽肉進口限制，另據《紐約時報》報導，川普政府準備再次延長一項許可證的時效，讓美國公司可以繼續與華為做生意。

不過基於先例，雖然川普政府表示，美中第一階段協議已進入最後階段，並不代表就不會破局。6 個月前，雙方也曾接近達成協議，但後來談判破裂，美國聲稱中方最後關頭反悔，北京持續要求美方應取消關稅。

據知情人士透露，雙方已經舉行了工作級別的視訊會議，重點探討了中國採購黃豆、豬肉等美國農產品的具體細節和時間表，以及川普要求中國承諾的，停止竊取智慧財產權等問題。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 上週四表示，美中代表每日都在進行溝通，雙方接近達成承諾，但尚未完成。

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