美國第4季GDP成長率可能陷入停滯

鉅亨網編譯張祖仁 2019年11月18號10點0分

華爾街近日的一再創下歷史新高似乎顯示美國經濟一片大好。然而，在今年的最後一季，經濟成長可能停滯不前的風險正在擴大。

聯準會 (Fed) 兩家分行發布備受密切關注的 GDP 模型結論與美股創紀錄的走勢有著截然不同的表達，更別說川普總統最近的評論了。

紐約 Fed 的 Nowcast 第 4 季 GDP 預估成長率僅 0.4%，低於該模型之前預測的 0.7% 成長。紐約 Fed 在最新的經濟報告中指稱這是部分「負面驚喜」所致，包括 10 月製造業生產下降。

亞特蘭大 Fed 的 GDPNow 模型更為悲觀。第 4 季 GDP 追蹤指標降至 0.3%，低於一週前的 1%。亞特蘭大 Fed 將部分原因歸咎於週五 (15 日) 公佈平淡無奇的消費者消費數據，該數據顯示，不包括汽車和汽油在內的零售額在 10 月僅微升 0.1%。

這些 GDP 模型是依據續公佈經濟數據推估，並將隨著最新數據的發佈而頻繁更新。這意味著到今年年底前，這些預測數字可能最終看起來會過於悲觀。比如說，通用汽車 (GM-US) 罷工結束的事實可能會推動 11 月和 12 月的經濟成長。

華爾街通常對第 4 季持抱謹慎樂觀的態度。例如，高盛週五將其第 4 季 GDP 預估調低至僅有 1.9%。

不過，這些 Fed 分行的 GDP 模型顯示，第 4 季美國經濟幾乎可能沒有成長。當成長放緩至停滯狀態時，它會使經濟更容易受到負面衝擊的影響，而負面衝擊可能會使經濟陷入衰退。

然而美國總統川普卻在高聲自豪美國經濟實力。他週二 (12 日) 推文指出：「經濟正在蓬勃發展。」「(美股) 似乎又要創下另一天的新紀錄了！」

（圖: AFP）

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 則有不同的說法。他在週四 (14 日) 告訴國會：「看看如今的經濟，沒有任何真正的繁榮不會崩潰。」

鮑爾的觀點是，經濟過熱的風險很小，但這只是因為它還不是很熱。

第 3 季 GDP 增速從年初的 3% 放緩至 1.9%。儘管消費者支出保持穩定，但製造業處於收縮狀態，商業支出已連續 2 季收縮。這種弱勢是由中美貿易戰和全球增長放緩驅動的。