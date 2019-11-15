股市前景樂觀，新興債是絕配

從聯準會於 8 月底悄悄開始擴張資產負債表開始，全球股市便迎來新一輪漲勢，俄羅斯、韓國、台灣與英國股市都有近 15% 的漲幅。對明年全球景氣感到樂觀的投資人，紛紛重新調高股票配置權重，波動度更高的新興市場股市也受到部分投資人青睞。「鉅亨買基金」提醒投資人，除了漲勢兇猛的股市外，新興市場債券也是適合標的。

1. 美歐央行資產負債表回到擴張模式

全球央行擴表不停，利率難升

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林全球政府債券到期殖利率，資料日期: 2019/11/13。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

通貨膨脹率失控或是超級強勁的經濟成長，絕對是債券投資人最想不見到的事（前者會引發債券價格大跌，後者則較可能讓債券表現遠遠落後於股市）。從國際貨幣基金、世界銀行到經濟合作暨發展組織對明年全球經濟的看法，都是與今年差不多的經濟成長率，與更低的通貨膨脹率，仍屬有利於債券市場的環境。加上美國聯準會與歐洲央行再度擴張資產負債表，將促使全球無風險利率維持低檔，同樣有利於整體債券市場。

2. 看好美股，加上新興債不吃虧

中美貿易衝突和緩、川普選前可能釋出利多、聯準會政策轉向，都令美國股市前景更光明。但就算美國股市前景佳，也不代表投資人該重壓美國股市，適當分散在美國股市與新興市場債券，將帶給投資人更好的風險調整後報酬。從 1991 年以來，假設投資人於任何一個月買進美國股市與新興市場債券，並持有 12 個月，兩者的平均報酬率分別為 9.6% 與 9.2%，但若考慮波動度，新興市場債券可以用更低的波動度為投資人帶來更高的報酬（美國股市與新興市場債的平均報酬率 / 標準差分別為 0.73 倍與 0.59 倍）。假設投資人持有一半美國股市一半新興市場債券，一樣任何一個月進場並持有 12 個月，平均報酬率升高至 9.7%，平均報酬率 / 標準差更高達 0.8 倍，比單純持有美國股市或新興市場債券更佳。

各資產滾動 12 個月報酬率

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500、美銀美林新興市場主權債券、美銀美林美國高收益債券與 MSCI 世界指數，資料期間: 1991-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 價格合理，新興債未來表現可期待

未來報酬率仍落在合理範圍

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林新興市場主權債券指數，資料期間: 1997-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

扣除掉與美國股市搭配的好處外，新興市場債券本身也有優勢。目前新興市場債券與公債間利差為 311 個基點，與歷史平均的 328 個基點相差無幾，意味現在新興市場債券估值仍屬合理，並未過度高估。從 1997 年以來，新興市場債券與公債間利差與未來三年年化報酬率呈現正向關係，當利差越大時，未來三年的報酬率就越好。目前利差為 311 個基點，未來三年新興市場債券預期年化報酬率為 7.3%，應可滿足大部份投資人的需求。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

進可攻、退可守，新興債不可少

從指數編纂以來，新興市場債券的特性便是漲幅不輸股市，但下跌時卻跌得比較少，且恢復速度較快。因此，無論景氣處於哪個週期，都建議投資人於將新興市場債券納入資產配置中。

鉅亨精選基金

>>PIMCO 新興市場債券基金 - E 級類別 (累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>>NN(L) 新興市場債券基金 X 股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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