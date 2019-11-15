華宏Q3獲利近5年來新高 Q4營運維持高檔 股價直奔漲停

華宏 (8240-TW) 第 3 季在光電材料產線增加及新品訂單成長挹注下，稅後純益與每股純益同創近 5 年來新高，展望第 4 季，華宏看好年底年節拉貨需求帶動下，高階電視和電競顯示器等終端消費產品需求強勁，預期營運將維持高檔，今 (15) 日股價早盤開高走高，一度強攻漲停價位。

華宏指出，客戶分布台灣、中國及日本等面板業者，今年也成功打入韓系客戶供應鏈，對整體訂單貢獻度有所提升，第 3 季在產品組合多元、光電產品、新品訂單帶動下，整體營運及獲利優於預期。

展望第 4 季，華宏表示，光學材料第 3 季出貨量年增雙位數，預期包含偏光片、貼合膜及廣色域光學膜等新品銷售動能可望延續至第 4 季，在旺季需求、產品組合優化策略發酵下，營運可望維持高檔。

華宏第 3 季營收 25.99 億元，季增 3.46%、年增 22.58 %，毛利率 12.97%，季增 3.48 個百分點、年減 0.61 個百分點，營益率 5.07%，季增 3.92 個百分點、年增 1.42 個百分點；稅後純益 1.01 億元，季增 219.09%、年增 55.56%，為近 5 季單季新高，每股純益 1.01 元。

華宏累計前 3 季營收 72 億元，年增 26%，毛利率 10.91%，年減 0.25 個百分點，營益率 2.55%，年增 1.83 個百分點，稅後純益 1.39 億元，年減 2.3%，每股純益 1.41 元。

華宏 10 月合併營收 9.15 億元，月減 0.46%、年增 33.82%，累計今年前 10 月合併營收約 81.11 億元，年增 26.83%，華宏也預計於 11 月 11 日至明年 1 月 10 日買回庫藏股，兩個月內買回 2000 張，買回區間價格在 20-35 元。