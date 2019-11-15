投資達人選股術大公開　一招買股獲利翻倍賺

台股萬點行情燒不停，許多投資人至今卻仍望股興嘆。為了幫投資人賺到滿滿獲利，「優分析」股市策略平台利用多位重量級理財達人的選股策略，直接開發出一套投資工具，一招就讓投資人仿效達人挑出績優股，獲利翻倍賺。

股民爭相取經 一天學會 5 種獲利模式

優分析 9 日舉辦一場「從數據應用到台股實戰 一次到位」的基本面投資高峰會，會中邀請張皓傑、陳喬泓、股魚、王志鈞及丁彥鈞等五位重量級理財達人，親自對投資人解說基本面投資的最新趨勢及選股邏輯，吸引逾百位民眾到場取經。

存股工程師股魚現身分享不看盤就能穩定獲利的秘訣時表示，他專挑沒有題材性且獲利穩定的個股投資，好處是雜音少，股價比較能反映財務面的價值性，這套操作方法適合沒時間盯盤的上班族運用 。

股魚說，過去他都用券商的看盤軟體挑股票，後來優分析依據他的選股邏輯開發出「策略包」軟體後，每支個股都以分數呈現，讓投資人直接看分數就能貼近他的選股方式，省時又便利。

善長獲利倍數的千萬獲利算股達人陳喬泓表示，他的專長在挑選中小型成長股，方法是利用本益比低於 15 倍、股東權益報酬率 15％以上等 6 大指標篩選股票，只要找到公司未來獲利具成長性，且股價被低估的個股就買進持有。

陳喬泓說，成長股相較於權證、期貨或選擇權商品，風險易於控制，獲利又比單純的存股高，是資金不多的投資人很好的獲利方式。這套複雜的選股法則，現在也被優分析量身打造，投資人可以直接從台股 1700 檔個股中，挑出成長潛力股。

買營建股從沒賠過的會計師丁彥鈞指出，他買營建股主要是挑選以銷售預售屋、未來半年到一年有建案完工的建商為主，看的指標是財報的「合約負債」。因為預售屋賣的愈好，合約負債金額就會愈高，之後營收也會跟著成長。

不過，一般人看到負債就害怕，所以合約負債變高時，建商股價往往會下跌，此時就可進場撿便宜。由於他的選股指標都被優分析預先設定，投資人只要輸入建商名稱，就能一目了然，不懂財報也能輕鬆買賣營建股。

每天不到 20 元 投資達人「優質股」帶著走

優分析營運長陳朝翔表示，優分析是一種利用基本面數據的投資工具，為了建構投資專家的選股模式，優分析與知名的投資達人合作，將達人的買股策略內建於程式，使用者只要輸入選股指標或股票代號，就能依照達人的選股邏輯，自己挑「優質股」，宛如投資顧問如影隨形，連股神巴菲特的選股方式，都能直接套用。

程序上，優分析會先定義投資達人的判斷指標，再藉由數據量化建構財報評分，找出股票的真實價值。優分析也會依照達人的指標，給每支個股一個樂觀、合理、悲觀的價位區間，讓投資人更容易判斷進出場時機，不用盲目的聽信沒有基本面根據的明牌。

此外，優分析每個月還會邀請投資達人，面對面傳授投資技巧，投資人只要加入優分析官網和粉絲團，馬上可以參加相關課程。以成本換算，扣掉優惠折扣每天不到 20 元，就能把達人帶著走，理財從此變得輕而易舉。

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