露天雙11買氣熱 中小賣家業績成長100%

網家 (8044-TW) 旗下 C2C 網路交易平台露天拍賣雙 11 活動昨 (14) 日落幕，露天今 (15) 日公布最新統計，全檔期中小型賣家業績平均成長 100%，更有賣家業績暴增 5-10 倍，打破歷年記錄，以南部發貨量體最大，台南市更成全台最大發貨地。

露天統計，不少賣家此次檔期業績表現相當亮麗，生活居家類「購物寓」完售 2 倍備貨量，小型家電賣家「嘟嘟屋」雙 11 當天訂單超過 1200 張，販售小型生活雜貨的「DA 量販店」接到買家不斷加單達 4 萬元，而玩具賣家「合川玩具」活動平均每日湧入近百張訂單，新手賣家「派睿小舖」在此創下的業績則是其他平台的 1.5 倍。

露天市集總經理曾薰儀表示，雙 11 對於露天而言，不僅僅是自身創造多少營業額和銷售多少商品，最重要的是無論大小型賣家都能在此平台創造亮麗業績，今年設計多元的行銷工具與活動，賣家可自行搭配包含彩票收集、分價折扣碼與免運方案，吸引上萬個賣家參與。

露天進一步統計，今年雙 11 站上台灣賣家熱銷排行前五名商品類別分別是玩具公仔、生活居家、電腦電子周邊、交通工具和男裝配件類，其中，生活居家類最熱銷的是飯店用的可拋棄式牙刷組，銷量暴增 13 倍，而電腦周邊和交通類業績分別成長超過 4.5 倍，以小米 wifi 分享器、按壓式電線接連器、機車後照鏡手機支架較熱銷，狂銷數千件。