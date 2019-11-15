技術面出利空訊號：那指同時出現興登堡凶兆、鐵達尼症候群

那斯達克指數正在形成兩個不祥的格局，這可能顯示目前受美中可望達成關稅協議而上漲的股市升幅，可能會開始趨緩或至少停滯不前。

熱門財經部落格《SentimentTrader》分析師指出，那斯達克綜合指數週三 (13 日) 數月來首次同時啟動了所謂的「興登堡凶兆 (Hindenburg Omen)」和「歐哈瑪鐵達尼症候群 (Ohama Titanic Syndrome)」。

「興登堡凶兆」是以 1937 年聲名遠播的德國飛船命名，是透過合成包括 52 週高點和低點在內的數據以及紐約證券交易所 (NYSE) 的移動均線，來預測市場崩盤或嚴重的大跌。

這個凶兆是由數年前去世的盲人數學家 Jim Miekka 創建的。他宣稱這項指標可以準確預測 1987 年以來的每次股市崩盤。

另外，聽起來有些古怪的「鐵達尼症候群」是由 Bill Ohama 於 1965 年創造的，並被視為「初步賣出訊號」。知名走勢圖專家 Tom McClellan 曾指出，當低點超過高點時，或在 7 個交易日內指數突破 1 年高點時，將觸發「鐵達尼症候群」訊號。

《SentimentTrader》負責人、獨立投資研究公司 Sundial Capital Research 創始人 Jason Goepfert 指出，就他的研究方法，他使用以下條件來確定是否觸發「鐵達尼症候群」：

1. 那斯達克 100 指數在過去 7 個交易日的某個時間點收於 52 週高點；

2. 那斯達克市場新的 52 週低點超過 52 週高點。

Goepfert 解釋了他對凶兆形成的看法：

對於此特定訊號，我們使用三個標準，這些標準可能與其他來源不同：

1. 那斯達克 100 高於其 50 日移動均線；

2. 那斯達克的新的 52 週低點和 52 週高點都居於上升下跌趨勢線的 2.8% 之上；

3. 那斯達克麥克連指標 (McClellan Oscillator) 為負值。

Goepfert 表示，當觸發訊號時，它凸顯出一個不健康的「分裂」市場，多種訊號同時出現令人擔憂。

Goepfert 說道，在接下來幾個月中，這兩種事態發展都是對未來幾個月「可能出現麻煩的警告訊號」，它們已在今年夏天出現過。

但是，Goepfert 警告，到目前為止，這些模式都只是個別出現，而不是同時出現。

早在 7 月，以科技為主的那斯達克指數就曾出現過 6 次依過去 7 個交易日走勢而顯現的「興登堡」和「鐵達尼」預警訊號，然後在接下來的幾個月中一路下滑，直到最近幾週。

可以肯定的是，許多市場參與者已經注意到，所謂的「興登堡凶兆」或「鐵達尼症候群」的出現並不總是帶來股市崩潰。

但是，部分技術面分析師和走勢圖觀察家對當前市場顯示走勢疲憊、可能預示即將回落而表示擔憂。