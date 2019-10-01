美國那斯達克100指數期貨掛牌 年底前日均量拚突破千口

美國那斯達克 100 期貨、富櫃 200 期貨今 (1) 日正式掛牌交易，期交所表示，期盼今 (2019) 年底前，美國那斯達克 100 指數期貨日均量可達 1000 口以上，櫃買富櫃 200 指數期貨每日交易量則能有 500 口以上。

期交所董事長許虞哲致詞時表示，期交所遵循行政院「金融發展行動方案」，順利推動美國那斯達克 100 指數期貨掛牌外，還加碼推出富櫃 200 指數期貨，順利達成促進商品多元化的政策目標。

許虞哲表示，美國那斯達克 100 指數，代表美國大型科技類股走勢，與臺灣電子產業具高度關聯性，期交所為美國境外唯一獲授權掛牌交易所。而櫃買中心富櫃 200 指數，其電子業及生技業市值權重占 8 成，也具臺灣廣義中小型科技股代表性。此 2 項商品掛牌後，可一次滿足國人參與美國、臺灣科技股漲跌需求。

期交所總經理黃炳鈞補充表示，期交所一直都在努力把商品國際化及多元化，這次會推出富櫃 200 這項商品，最主要是觀察到市場上大多是自然人交易，約佔了 7-8 成，因此中小型的股票應該佔了不少投資人交易的需求；至於那斯達克 100 期貨，則是 2017 年時，期交所推出了道瓊與 S&P 的成效不錯，光從今年 1-8 月來看，道瓊的交易量就來到了 154 萬口，比去年同期成長了 87%。

黃炳鈞進一步表示，這次推出的新商品也期待可以創下亮眼成績，因為光是道瓊現在每天的交易量就來到 9700 口，因此也希望那斯達克 100 在年底前的日均量可以每天突破 1000 口交易量，富櫃 200 可以突破 500 口。

櫃買中心董事長陳永誠致詞時表示，櫃買中心自成立以來，持續不斷地開發創新金融商品，希望提供更完整的產品線，以滿足證券市場各類參與者需求，今年 3 月 27 日發布櫃買富櫃 200 指數，現已成為追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標。

陳永誠指出，櫃買富櫃 200 指數網羅 200 家具有流動性且市值規模大的上櫃股票，可以忠實反應上櫃市場漲跌趨勢，截至 9 月 6 日止，該指數今年度的報酬率高達 20.75%。櫃買中心也將全力協助新商品推廣，開創櫃買市場指數化投資新格局。