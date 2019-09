市場利空不斷 分析師看好美股這5檔「不可或缺」個股

FIVE BELOW INC

統計華爾街分析師近期報告,隨著美中貿易爭端的持續以及政治風暴的烏雲難以散去,華爾街投行報告認為,客戶當前「必需擁有」的股票包括 Five Below (FIVE-US)、OneSpaWorld Holdings (OSW-US)、Edwards Lifesciences (EW-US)、Dexcom (DXCM-US) 和 Vertex (VRTX-US) 這 5 檔。

Five Below 是美國知名折扣連鎖店,目標客群主要是兒童和青少年為主,富國銀行 (Wells Fargo) 分析師表示:「在日益困難的消費者投資環境中,Five Below 是個引人注目的投資標的。」

富國認為,目前擁有 Five Below 本益比即具吸引力,且貿易戰主要影響是跨國企業,而 Five Below 面向之客群是美國國內為主,Five Below 上週上漲 0.18%。

Five Below 股價走勢

Piper Jaffray 分析師表示,Dexcom 是另一支「必須擁有」的股票。

Piper Jaffray 最近與 Dexcom 舉辦法說會,Dexcom 的業務是開發、製造和經銷用於管理糖尿病的持續葡萄糖療程監測系統。

Dexcom 表示,預計將在 2020 年底推出其最新型的葡萄糖監測器型號 G7,分析師對此表達看好。

分析師表示:「持續監測血糖的需求仍然強勁。」

Piper Jaffray 表示:「從長遠來看,在法說會後我們對醫院市場以及非密集型 Type 2 市場抱有更多樂觀態度,我們相信 Dexcom 的感應器技術將造成轟動,Dexcom 仍然是投資人必不可缺的資產。」

上週 Dexcom 股價下跌 4.60%。

Dexcom 股價走勢

如果曾經在遊輪上試過按摩服務,那麼很有可能這種服務是由 OneSpaWorld Holdings 提供的。

OneSpaWorld 為遊輪和全球度假村提供水療服務,最近還為分析師舉行了法說會。

投資銀行 Stifel 分析師表示:「在遠離股市投資之際,我們仍堅信 OneSpaWorld 在短期和長期內仍是必不可缺的股票。」

Stifel 認為,OneSpaWorld 是「郵輪及旅遊產業最閃耀的自由現金流量成長代表」,並表示在未來 3 年內,自由現金流每年成長約 20%。

該股上週下跌 3.27%。