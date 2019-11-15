紐約匯市—美中貿協碰釘 美元持平 日圓收高 澳洲失業率上升 澳幣創1個月新低

週四 (14 日) 美元收復早盤跌勢，根據《華爾街日報》報導，中美貿易談判在討論農產品採購方面碰釘，匯市受美中貿協發展而搖擺不定。市場避險情緒大增，避險日圓和瑞郎也創新高，澳洲 10 月失業率意外上升，澳幣跌落至一個月來新低。

美元 15 分線 (圖片: Investing)

聯準會公布美國失業救濟申請人數意外升高，美國勞動部週四 (14 日) 表示，截至 11 月 9 日的一周，美國初次申請失業救濟人數增加了 1.4 萬，經季節性因素調整後為 22.5 萬，創下 6 月 22 日以來的最高水平。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 駐倫敦的外匯分析師 Lee Hardman 表示：「香港和拉丁美洲政局動蕩，加上美中貿易談判的不確定性，使外匯市場的避險情緒上升。」

投行傑富瑞 (Jefferies) 總經理 Brad Bechtel 表示，全球貿易回彈的樂觀前景，還不足以使其他貨幣匯率漲勢超越美元，他指出美國經濟有望復甦，估計美元會在年底上漲。

澳洲統計局週四 (14 日) 公佈，10 月份失業率為 5.3%，此前澳洲央行原預估，失業率將維持 5.2% 的數值至 2020 年；10 月就業人口數下降 1.9 萬人，遜於市場預期之增加 1.5 萬人。澳幣一度滑落至 50 日均線以下，逼近 0.6775。市場預估，因應失業率上升，澳洲央行將採取利率調降政策，來刺激經濟。

澳幣兌美元 15 分線 (圖片: Investing)

受到貿易戰波及，中國經濟數據不如市場預期，Q3 經濟增長放緩至 30 年來最低增速，10 月份經濟數據疲軟，工業生產年增率報 4.7%，低於市場預期的 5.4%；製造業活動低迷，10 月份 PMI 指數連續 6 個月下滑；零售額增長跌落至近 16 年低谷。

因出口持續受到全球貿易緊張局勢影響，隔夜數據顯示日本經濟在第三季度大幅放緩，避險日元上漲，美元兌日圓下滑 0.3% 至 108.44。

繼美國上週五 (8 日) 率先宣布開放中國雞肉進口，中國海關總署今 (14 日) 發布公告，將撤除對美國禽肉之限制，在符合法律要求的情況下，允許美國禽肉進口，為美中貿易談判再添新進展。

歐元兌美元持平，盤中曾觸及一個月低點 1.0995，數據顯示德國第三季經濟尚未脫離衰退危機，經濟僅增長了 0.1%，歐元區經濟前景仍受到全球經濟放緩影響、英國脫歐的不確定性以及中美貿易戰的影響。

與此同時，在英國 12 月 12 日大選之前，英鎊兌美元幾無變動，報 1.2877，本週匯率於窄幅間震盪。

截至週五 (15 日) 台灣時間 5 點價格：

美元指數來到 98.05。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1019 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2877 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6786 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3247 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.44 日圓。