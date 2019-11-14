澳洲10月失業率意外上升 澳幣應聲滑落

澳洲統計局於今日 (14 日) 公佈，10 月份失業率為 5.3%，較上月公佈數據 5.2% 上升，數據公佈後，澳幣匯價應聲滑落。市場預估，因應失業率上升，央行將採取利率調降政策。

根據《彭博》報導，澳洲公佈 10 月失業率為 5.3%，低於市場原先預期之 5.2%，另外，勞動未充分利用率 (underutilization rate) 亦由前月之 13.7%，上升至 13.8%，顯示就業市場疲弱。

10 月就業人口數下降 1.9 萬人，劣於市場先前預期之增加 1.5 萬人，全職就業人口數下降 1 萬 300 人，兼職就業人口數則是下降了 8700 人，

由於澳洲央行先前預估，至明年為止，澳洲失業率將維持 5.2% 不變，因此，因應失業率超乎預期的上升，市場推測央行於明年 2 月利率決議中，將採取調降利率政策。失業率數據公佈後，澳幣匯價大幅跌落，週四 (14 日) 上午 11 時許，澳幣兌美元匯率為 0.6799 ，下跌 0.56 %。

澳幣兌美元匯價 15 分鐘 k 線圖

全球求職網站 Indeed 經濟學家卡勒姆 · 皮克林 (Callam Pickering) 表示：「由澳洲最新就業市場數據，可確定央行之調降利率為勢在必行，澳洲需要更多的刺激政策，無論是降息、或者其他擴張性財政政策，以加速經濟復甦的腳步。」

澳洲央行於 6 月以來已三度調降利率，目的便是為了刺激就業市場及投資，但目前為止，除了推升房市之外，對其他經濟活動則顯效果不彰。澳洲持續降息之另外原因之一，亦是為了防範美國聯準會連續降息，將導致澳幣推升，進而衝擊澳洲出口業。

澳洲央行原先預估，失業率將維持 5.2% 不變至 2020 年，且工資增長率亦將維持 2.3% 至 2021 年，並期望通膨率回升至 2%-3% 水平。但根據最新就業數據看來，近期央行的目標將難以實現。

因此，央行期望能透過調降利率、以及退稅等機制，來刺激消費需求，並且推動經濟復甦，另外，政府亦期望透過房價的抬升，增加國民財富水平，進而達到景氣成長之目標。



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