〈每日外資外匯觀點〉美元是否鷹挺？就看聯準會三巨頭怎麼說

周三美國聯準會主席鮑威爾的國會證詞對利率政策未有新的指引，美元指數對此反應平淡，不過，在美中貿易談判方面，美國總統川普表示，如果無法達成第一階段的廣泛協議，美國還會對中國商品大幅加徵關稅，市場避險情緒短線升高； 周四市場關注聯準會「三巨頭」的談話，預期將影響美元和黃金走勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

聯準會主席鮑威爾、副主席克拉里達以及紐約聯準會主席威廉姆斯都將在今天發表講話，分析師指出，假如聯準會「三巨頭」都釋出不願意進一步降息的信號，美元有望受到推動。

鮑威爾在美國國會的證詞中表示，若美國經濟保持增長，短期內不調整利率，同時也表示，聯準會的舉措往往會產生滯後效應，意味著需要時間來評估利率政策的影響，美元指數周三持穩在 98.3 附近。

法國巴黎銀行北美外匯策略主管 Daniel Katzive 表示，鮑威爾的國會證詞與上月聯準會降息後發布的信息一致，除非有意外事情發生，否則利率仍將按兵不動，現在證明美國經濟強勁的責任就落在數據上，數據如有意外，就可能迫使聯準會採取措施再度放鬆貨幣政策。

在歐元方面，丹斯克銀行 (Danske) 指出，強勁的 ZEW 信心指數並未給歐元帶來足夠支撐，歐元兌美元目前依然處於一個月新低，將暫時重回狹幅區間盤整。不過，在重新審視了聯準會的利率前景後，歐元兌美元應該有機會進行反彈。