香港看似平靜的貨幣市場 正出現裂縫？

香港隨著近期抗議越演越烈，港股與外匯市場正浮現壓力，除了港股近一週下跌不斷，多項指數顯示港幣出現疲弱跡象，又加上銀行季節性的需求、以及阿里巴巴將於港股 IPO 加強吸收資金之壓力，故市場交易員認為，香港貨幣市場正逐漸出現裂縫。

金融市場方面，恆生指數於近 1 週已下跌超過 5%，而外匯方面即期匯率近期也是表現疲軟，此外流動性也出現緊縮現象，如下圖所示，據港幣 3 個月遠期外匯點顯示，目前已攀升至 1999 年以來最高水平。

香港 3 個月期遠期外匯點已攀升至 1999 年之水平 (圖: 彭博)

摩根史坦利分析師也對此解釋，遠期外匯點走高，主要是因為短期現金流失所造成，再加上即期匯率疲軟下，表示市場對港幣資產的風險規避程度正在上升。

銀行資金面方面，香港銀行同業拆款利率也出現狀況，港幣拆款利率 Hibor 與倫敦美元拆款利率 Libor 之差距 (Hibor-Libor Spread) 正逐漸擴大，日前更擴大至 46 個基點，創 1999 年來最大差距幅度，這意味著香港當地的貸款成本正在增加，而這缺口現象也增加了投資人放空港幣的成本。

3 個月期 Hibor 與 Libor 之利差 (圖 : 彭博)

在市場未來預期方面，被投資人視為是未來流動性的 1 年期 Swap 利率交換也上升至今年最高點；同時港幣 6 個月隱含波動率也上升至 9 月以來最高點，表示在選擇權市場中，放空的需求正在上升。

1 年期 Swap 利率交換 (圖: 彭博)

港幣 6 個月期隱含波動率 (圖: 彭博)

市場正爭論香港示威活動是否為香港資金面緊俏的主要原因，再加上中國國家主席習近平週四 (14 日) 也表示結束香港暴力是目前最緊迫的任務，讓市場擔憂是否將有一波新的資金外移。

另一方面，銀行業的季節性需求以及阿里巴巴計港股 IPO，也是短期現金供應出現壓力的原因之一。

但華僑銀行 (OCBC) 認為，即使短期現金出現緊縮，目前港幣仍未觸及須介入的區間，且香港仍為金融中心，現今仍未有大規模資金流出的事件發生，對於香港仍抱持信心。

美元兌港幣日線走勢圖 (圖: 彭博)

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