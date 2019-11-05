澳洲央行維持11月利率不變 澳幣急升突破69美分

澳洲央行 (RBA) 週二 (5 日) 發布 11 月利率決策，一如多數經濟學家預期，央行將現金利率維持在低點 0.75% 不變。

澳洲央行自 6 月以來已經 3 度降息，利率在 10 月初來到歷史低點 0.75%。央行總裁 Philip Lowe 指出，這是在監測 3 度降息影響後做出的決定。

在澳洲央行決策發布後的 5 分鐘內，澳幣從 68.87 美分小幅下跌至 68.82 美分，但之後快速急升，突破 69 美分。

澳幣兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

Philip Lowe 在央行聲明稿中表示，鑑於全球發展情況和澳洲經濟剩餘產能的證據，可以合理地預期，澳洲將需要長期的低利率。央行準備在必要時進一步放鬆貨幣政策，以支持經濟的可持續增長。

在利率決策之前，澳洲財政部長 Josh Frydenberg 表示，澳洲的長期通膨目標仍設於 2-3% 的目標值不變。9 月份的零售支出數據遠未達到預期，這表明創紀錄的低借貸成本和 224 億美元的退稅，尚未刺激消費者支出。

但寬鬆的貨幣政策，首先已經影響了房價。墨爾本的房價在 10 月份大漲 2.3%，是近 10 年來最大的單月漲幅，自今年 5 月觸底以來，房價已上漲 6%。雪梨緊追其後，上個月上揚 1.7%，自 5 月以來反彈 5.3%。