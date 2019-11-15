美股盤後 — 思科拖累科技股 標普再刷歷史新高

週四 (14 日) 美中貿易協議進展沒有傳出更進一步的消息，思科拖累科技板塊，沃爾瑪意外收低，美股三大指數收跌。然而，受益於房地產與材料類股跑贏大盤，標普 500 指數週四再刷歷史新高紀錄。

週四 (14 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 2.59 點，或 0.08%，收 3096.63 點。

那斯達克指數下跌 3.08 點，或 0.04%，收 8479.02 點。

美股道瓊指數下跌 1.63 點，或 0.01%，收 27781.96 點。

費城半導體指數下跌 5.27 點，或 0.30%，收 1727.59 點。

標普 11 大板塊僅 7 個板塊上揚，房地產漲幅最高，其次為材料與非必需消費品板塊。能源領跌，再來是必需消費品與資訊科技板塊。(圖片：Finviz)

尖牙股漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.69%；Netflix (NFLX-US) 上漲 2.30%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.00%；臉書 (FB-US) 下滑 0.021%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.085%。

半導體類多收低。Marvell (MRVL-US) 下滑 3.98%；思佳訊 (SWKS-US) 下滑 2.36%；博通 (AVGO-US) 下滑 1.50%；英特爾 (INTC-US) 下滑 0.14%；輝達 (NVDA-US) 上漲 0.58%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 下滑 0.76%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.35%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.16%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.20%。

金融股互見漲跌。花旗 (C-US) 下滑 0.095%；美國銀行 (BAC-US) 下滑 0.21%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.38%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.093%。

焦點個股

思科 (CSCO-US) 週四股價暴跌 7.33%，主要受到全球經濟不確定性影響，其上季中國市場營收下滑 31%，預估本季營收將年減 3%~5%。

儘管沃爾瑪 (WMT-US) 最新財報亮眼，調整後每股純益 (EPS) 報 1.16 美元，年增 7.4%，優於預期，然而，沃爾瑪股價自盤中觸及歷史新位後，收盤下滑 0.32%。

美國最權威的消費者指南《消費者報告》週四發布汽車可靠性排名調查，特斯拉 (TSLA-US) 的 Model 3 和 Model S 車型均獲得「推薦」評價。激勵其股價上漲 0.94%。

(圖片：AFP)

高盛 (Goldman Sachs) 將出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (KHC-US) 評級下調至「賣出」。高盛稱該公司在部分領域投資不足，且面臨成本壓力，此消息拖累其股價大跌 5.90%。今年迄今，卡夫亨氏股價已下跌逾 23%。

關鍵經濟數據

美國當週 (11/9) 初請失業金報 22.5 萬人，創 5 個月新高，前值 21.1 萬人，

美國 10 月 PPI 年增率報 1.1%，創 3 年新低，預估 0.9%，前值 1.4%

美國 10 月 PPI 月增率報 0.4%，預估 0.3%，前值 - 0.3%

美國 10 月核心 PPI 年增率報 1.6%，創 2 年新低，預估 1.5%，前值 2.0%

美國 10 月核心 PPI 月增率報 0.3%，預估 0.2%，前值 - 0.3%

華爾街分析

週四聯準會主席鮑威爾 (Jerome Powell) 於聽證會中表示，美國經濟面臨嚴重蕭條的風險微乎其微，但敦促國會解決接近 1 兆美元預算赤字問題。

受聯準會降息，第三季美企財報多優於預期，以及全球可能已度過最糟時期，美股近期屢創新高。

Refinitiv 數據顯示，第三季財報邁入尾聲，標普 500 指數成份股中約有四分之三的公司利潤優於預期，但較去年同期整體獲利預期下降 0.4%。

Longbow 資產管理執行長 Jake Dollarhide 表示：「市場有點處於停滯狀態。看來市場似乎已獲得本財季所能提供的一切。」

華爾街將關注週五美國零售銷售數據，以評估美國經濟健康狀況。