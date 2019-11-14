大摩：特斯拉上海廠獲利率在30-35%間

隨著特斯拉 (TSLA-US) 上海超級工廠 (Gigafactory) 投入量產，投資人正逐漸意識到它可能產生的巨大獲利空間。

上海超級工廠 Gigafactory 3 是特斯拉在美國以外的第一座工廠 ，隨著中國對特斯拉電動汽車的需求增加，特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 力讚上海超級工廠是未來發展關鍵。

預計這家工廠可以將勞動成本降低至特斯拉目前在其加州廠支付工資的十分之一。

特斯拉提到，上海廠僱用了 1 萬多名勞工。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的研究顯示，透過降低成本，特斯拉可以在 30-35% 的獲利率範圍內銷售其汽車，與豪華汽車製造商保時捷的獲利率相當。

摩根士丹利分析師寫道：「我們拜訪過的大多數投資人中，從需求角度來看，雖然都預期斯特拉能在中國創造成功，但我們發現，很重要的一點仍然被人們普遍低估，那就是特斯拉在中國極度在地化、大量生產及低成本結構環境中的獲利能力。」

在北京向數十家電動車製造商提供了優惠的稅收減免後，特斯拉在中國的訂單上季激增。免徵「購置稅」使在中國購買特斯拉電動車的成本降低了約 99000 人民幣，約 14000 美元。

摩根士丹利研究預測，特斯拉將無法攻下中國電動車的大部分市佔率，但較低的生產成本將幫助該公司實現獲利。

分析師寫道：「我們深信，新的上海超級工廠有潛力證明，特斯拉當前的生產資產相對於競爭對手而言更具效率，並預見上海超級工廠成為全球獲利更高的汽車製造廠之一。」