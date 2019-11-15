最快明年！蘋果計劃整合旗下訂閱服務 推出Apple服務組合包

隨著近年來 iPhone 銷售狀況低迷，《彭博社》報導，蘋果 (AAPL-US) 計畫在 2020 年前，推出旗下付費訂閱服務組合包，將 Apple New+、Apple TV + 以及 Apple Music 等服務綑綁，藉此吸引更多用戶。

知情人士稱，此捆綁銷售策略是基於蘋果與出版商間的交易條款，該條款允許蘋果將 Apple News + 訂閱服務與其他付費數位產品捆綁在一起。

近年來，技術快速發展導致換機週期愈來越長，手機銷售出現放緩趨勢，產業人士分析，藉由整合旗下付費訂閱服務，可能有助於蘋果吸引更多訂閱用戶，如同亞馬遜 (AMZN-US) 此前推出的 Prime 會員服務，透過整合免運費、快速到貨、Amazone Video 以及 Amazone Music 等加值服務，亞馬遜逐漸吸引更多消費者加入 Prime 會員。

不過，知情人士稱，若蘋果將 Apple News + 作為與 Apple TV + 和 Apple Music 捆綁銷售的一部分出售，可能導致出版商獲利縮減，因為新聞服務的成本可能因此降低。且有鑒於此種銷售策略仍有其複雜程度，蘋果的綑綁銷售計劃依舊可能產生變化。

由於看好訂閱制的成長性，市場先前傳出蘋果可能以「訂閱」方式來銷售 iPhone 等硬體產品，認為蘋果可將硬體與旗下服務內容如 iCloud、Apple TV + 等整合，以提升硬體產品銷量，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 也表示相當看好此種捆綁式的銷售策略，稱該策略有快速成長可能，

目前 Apple News + 訂閱價格為每月 10 美元，Apple TV + 為每月 4.99 美元，而 Apple Music 為每月 9.99 美元。

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