布局全球 特斯拉歐洲首座超級工廠選址柏林

特斯拉週二 (12 日) 宣布其超級工廠 Gigafactory 4 最新選址地點，將於德國首都柏林建設第一座歐洲純電動車廠，力拼 2021 年上線生產。

週二 (12 日) 特斯拉股價上漲 1.40%，落在每股 349.93 美元，迄今以來，特斯拉股價上漲了 5.15%，相較同期標普 500 指數上漲 23.14%，略遜於大盤。

特斯拉股價 (圖片: AFP)

特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 在德國舉行的「金舵獎」(Golden Steering Wheel Award) 頒獎典禮上表示，特斯拉的第四座超級工廠預定建設於新的柏林機場附近，並會在柏林當地也建立一個工程設計中心，作為特斯拉在歐洲市場的前哨站。

馬斯克點出，「德國擁有全世界最好的工程技術，他們的工業設計領先各國，眾人皆知，這也是為什麼特斯拉會將超級工廠的地點選在柏林。

」

根據《路透社》10 月的報導，特斯拉由於訂單、勞動力和供應商的不確定性，使得公司積極尋覓海外建廠地點，目前在美中歐三大陸塊皆擁有製造廠的特斯拉，不掩該公司布局全球的野心。

特斯拉去年 10 月才在中國上海建設超級工廠，該廠於上月宣布開始生產，不到 10 個月就已投入生產。

馬斯克日前曾表示，他們將很快透露特斯拉 2021 年在歐洲建廠的地點。

特斯拉的上海超級工廠，是該公司第一座海外製造廠，而另外三座超級工廠分別位於美國內華達州、紐約以及歐洲柏林。