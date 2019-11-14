晶電Q3每股虧0.79元 連4季虧損 前3季每股虧2.34元

LED 廠晶電 (2448-TW) 今 (14) 日公告第 3 季財報，稅後虧損 8.52 億元，較上季虧損擴大，並較去年同期轉虧，每股虧損 0.79 元，已為連續 4 季虧損。前 3 季稅後虧損 25.23 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 2.34 元。

晶電第 3 季合併營收 41.72 億元，季增 3.6%，年減 26.13%，毛利率 - 1.07%，較上季與去年同期轉負，營益率 - 20.96%，較上季的 - 18.35% 衰退，較去年同期轉負；稅後虧損 8.52 億元，較上季虧損擴大，較去年同期轉虧，每股虧損 0.79 元。

晶電前 3 季合併營收 119.53 億元，年減 25.71%，毛利率 - 3.12％，較去年同期的 17.8% 轉負，營益率 - 23.65%，較去年同期的 1.9% 轉負；稅後虧損 25.23 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 2.34 元。

晶電先前表示，下半年與去年同期相較之下，終端需求相對疲弱，但營運已於今年第 1 季落底，第 3 季電視、手機背光需求均有所成長，訂單量較第 2 季成長。

不過，由於晶電採取優先去化庫存策略，第 3 季產能利用率下降，提列閒置產能損失 2.2 億元，惟產品組合有所調整，產品毛利率已較第 2 季成長，存貨金額也由第 2 季的 44 億元下降至 37 億元。