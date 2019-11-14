時碩Q3獲利年增逾4成 EPS 1.15元創五季新高

汽車零組件廠時碩 (4566-TW) 今 (14) 日公布第三季財報，稅後純益 7654 萬元，年增 40.73%，每股純益 1.15 元，創 5 季來高點，累計前三季稅後純益 1.97 億元，年增 3.23%，每股純益 2.97 元。

時碩指出，受惠無錫廠強勁銷售動能，第三季合併營收 10.31 億元，年增 19%，並創單季新高，毛利率 21.44%，較去年同期略下滑 0.93 個百分點，營益率則因營業費用控管，年增 0.21 個百分點至 6.65%。

就前三季來看，時碩合併營收 29.98 億元，年增 11.29%，其中，四大事業處營收以傳動系統占 36% 最高，其次為工業應用占比 27%、安全系統占比 23%，而航太事業占比為 14%。

時碩說明，工業應用和航太事業兩事業單位營收強勁成長，顯示產品銷售組合多元化，有效維持總營收均衡成長，而傳統系統重拾成長動能，是第三季單季營收創高主因之一。

展望第四季，時碩表示，目前四個事業單位比起去年同期，皆維持穩定成長表現，看年度業績成長將達標。

另外，為償還銀行借款與充實營運資金，時碩日前發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總面額為 6 億元，於第三季完成資金募集，並已掛牌買賣。