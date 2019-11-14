〈樺漢法說〉Q4品牌業務動能強 營收估季增7-9% 雙率則持平

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (14) 日召開線上法說會，董事長朱復銓預估，第 4 季在品牌業務帶動下，單季營收估季增 7-9%，毛利率及營益率則估持平上季，約達 24% 及 4.3%。

朱復銓指出，第 4 季三大業務來看，品牌業務表現很強勁，動能來自工業互聯網、能源等相關需求，預計第 4 季品牌業務營收將季增 14-16%，尤其正向看待歐洲市場展望。

系統整合 (SI) 業務方面，隨著半導體產業逐步回溫，預計第 4 季營收季增 1-3%；而代工業務也在智慧零售、網路安全設備需求支撐下，預計季增 1-3%，預估整體第 4 季營收季增 7-9%。

獲利率方面，朱復銓預估，毛利率將持平 24%、營業費用率將壓在 20% 以下，營益率則估持平 4% 左右。

以樺漢目前業務占比來看，S&T Kontron 為主的品牌業務占 47%、系統整合的帆宣占 29%、瑞祺電、沅聖 OEM/ODM 代工業務則占 24%。

樺漢第 3 季受惠品牌及代工業務營收及毛利回升，第 3 季營收 206 義原，季增 10%、年增 3.3%，單季毛利率來到 24%，推升稅後純益 3.53 億元，季增 48.6%、年增 7.4%，每股純益 4.26 元。