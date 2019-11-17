全球經濟狀況不甚穩定，台股陸續公布第三季財報，成長與衰退家數兩者相近（除金融股外，傳產大多衰退），焦點還是在電子股身上，美中貿易大戰，台灣享受轉單效應，尤其半導體、PCB 為最，加上原來的蘋果訂單比想像強勁，使得第三季電子股獲利表現還算不錯。短線正值台股拉回，對於獲利好、展望佳個股還是可布局。

【文／方亞申】

台灣日前公布第三季度 GDP 成長率 2.91%，高於今年第二季度的 2.4%，也贏過其他兩個依賴出口的亞洲發達經濟體—新加坡和韓國，穩坐亞洲四小龍的龍頭寶座，主要就是拜美中貿易大戰轉單之賜，貿易戰出現的轉單效應，讓全球的供應鏈大洗牌。根據外電報導，美中大打貿易戰，越南、台灣、孟加拉和南韓最受惠，成為這場戰爭的四大贏家。而聯合國研究報告則顯示，美國和中國的貿易戰，使今年上半年美國從中國進口、受關稅影響商品減少 350 億美元；台灣則是貿易轉移最大受益者，對美出口增加千億台幣。企業從中國移回台灣生產，讓台灣在美中貿易戰火中，一反常態的熱絡，甚至科技大咖微軟、Google、英特爾都宣布擴大在台灣的徵才和投資，希望與台灣的硬體製造商緊密結合。

雙王業績持穩在高檔

根據外資統計，今年前九月外國對台灣的直接投資批准額增加 9.4 個百分點，達到 80 億美元，其中電子領域占這項投資的三分之一左右。加上台積電擴大投資，所以台灣經濟得以逆勢成長。

若以季報 EPS 高排名來看，股王大立光及權值股台積電第三季都交出歷史新高獲利，可以說是台股的護國神山。台股若要上漲，這兩檔股必然要領軍。尤其台積電前三季 EPS 8.84 元，十月營收雖未創歷史新高，但依舊比去年同期成長，且蘋果手機銷售超過預期、新款平價手機預計明年元月底前後推出，對於台積電業績有持穩在高檔作用。當然中國華為等高階訂單持續不斷，原本就預估 7 奈米高階製程須排隊半年，14 奈米以下訂單情況也不錯，法人預估全年 EPS 約在 13 至 14 元之間，相對目前股價，PE 超過 20 倍；不過就像先前所言，台積電 EPS 成長，外資所給的 PE 每年往上調升，台積電高階製程幾乎橫掃同業，對於蘋果、華為、高通等接單只多不少，接下來明年 5 奈米也將投產，一路規劃到 3 奈米及 2 奈米，全球只有三星還肯花錢來競爭，明年外資認為 EPS 將達 15 元上下，若以 23 倍 PE 計算，股價有機會向 340～350 元推升，當然這是長線。而只要全球 ETF 資金增加，台積電就可能被列入買進名單，12 月 19 日將除息 2.5 元，逢低會有買盤，可等待日 KD 值降至低檔後開始買進。

股王大立光今年業績也是好到爆，預估全年 EPS 挑戰 220 元以上，身為全球鏡頭最具競爭力企業，PE 應有機會再拉高才是，只不過股價絕對金額太高且大陸後進者正加足馬力追趕，所以今年股價未如預期登上 5000 元，說實在的，現階段 PE 不過 21 倍左右，與台積電相近，若拉回應也有承接買盤。

半導體股是高 EPS 族群

而觀察第三季高 EPS 族群，半導體相關個股不少，包括聯詠、信驊、精測、聯發科、矽力 -KY 等。最值得注意的是，矽力正與精測爭股后，矽力前三季 EPS 逼近 20 元，有機會排股市前八名以內，該公司電源管理晶片被 5G 基地台採用，十月營收又創歷史新高，全年 EPS 有機會接近 30 元，居股市前茅，市場還是給予超過 30 倍高本益比；精測前三季 EPS 14 元，預估全年 EPS 約 20 元，十月股價一度觸及 1000 元；該公司測試機台主要提供給台積電 5 奈米製程，5 奈米將量產，市場認為明年業績有機會再度大爆發成長。矽力及精測股價能互爭股后就代表台股處於多頭行情，是好事。

至於聯發科今年各項產品齊發，不管是電源管理、無線藍牙、射頻等晶片都大獲全勝，接下來年底到明年就看 5G 晶片，尤其全球能生產 5G 晶片只有高通、海思及聯發科，聯發科產品一向受大陸大廠喜愛，聯發科前三季 EPS 10.66 元，外資預估全年約 14.5 元上下，明年則上看 20 元，以此來看以 400 元計算，PE 約 20 倍，也是不高。

台積電、聯發科及大立光預估 PE 都在 20～23 倍之間，接近中上水準。尤其 IC 設計今年在中國加速去美化下，接獲大量訂單，原本獲利就不錯的聯詠、瑞昱、矽創，前兩者前三季 EPS 都超過 10 元，後續看增。另外像是立積前三季 EPS 雖只有 2.4 元，九月 EPS 已達 0.51 元，法人預估明年有機會 8 元以上；世芯 -KY 前三季 EPS 為 4.85 元，第三季單季則達 1.93 元，且十月營收登上 4 億元，年增及月增各達 65.5% 及 35.6%，在中國傾全力發展 CPU/GPU，外資預估第四季營收將季增四成、明年 EPS 將挑戰 10 元以上。譜瑞 -KY 前三季 EPS 高達 23.58 元，較去年同期成長高達 41%。第四季營收雖稍降，但該公司已打入蘋果 MiniLED 供應鏈，全年預估 EPS 將落在 29～30 元之間，居股市前茅，預估 PE 也才 20 倍左右。

由此來看，上述 IC 設計族群多了中國下單大夢，PE 紛紛反映至 20 倍上下，若是帶頭股台積電及聯發科 PE 能再拉高，對於 IC 設計族群將具正面作用。

封測部分，除精測外，像是京元電前三季 EPS 也達 1.66 元，法人預估全年約落在 2.4 元附近，是近八年第二高，PE 約 16 倍；矽格情況類似，今年 EPS 約 2.8 元，是近五年第二高，PE 不到 13 倍。龍頭日月光第三季 EPS 1.35 元，前三季 2.46 元，全年上看 3.9 至 4 元，目前 PE 約 20 倍，第四季雖下來一點，但明年公司持續看好。

來源：《先探投資週刊》 2065 期

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