全家攻健康鮮食版圖 將推新形態專賣店

隨著台灣人口趨於熟齡化，健康飲食市場逐漸擴大，連鎖超商全家 (5903-TW) 瞄準此市場需求積極開發相關產品，今 (13) 日宣示線上線下皆將朝此方向前進，旗下電商平台全家行動購設立健康專區「簡法食代」，同時正規畫推出以全系列少添加冷凍即時料理包為主力商品的新形態店。

全家去年起成為首家導入 Clean Label 潔淨標示認證的大型連鎖業，積極推廣食品少添加，目前通過 Clean Label 少添加標示認證的成品達 230 項食品，據全家統計，共創造逾 50 億元營收。

全家董事長葉榮廷進一步說明，健康是食品連鎖零售業迎來最重要的趨勢之一，除了少添加產品系列，正整合虛實賣場以更加全面性的健康食材和料理，包括旗下電商平台全家行動購設立健康專區「簡法食代」，同時正規劃全系列的少添加、簡便覆熱家庭料理和新型態店舖。

據東方線上「2019 台灣消費者飲食行為市調」顯示，在食安風暴後，超過 9 成消費者重視飲食少添加、無添加，但卻只有不到 2 成的消費者可以買到所需要的少添加食品，代表目前市場仍有高達 7 成的少添加食品缺口，其中，鮮奶、即食鮮食、烘焙食品的需求最高，且高達 8 成受訪民眾甚至願意多花 10% 以上的費用購買相關商品。

葉榮廷說明，自去年號召超過百家廠商參與第一屆 Clean Label 少添加食品產業聯盟，至今總計已有 31 家供應商夥伴，如南僑油脂、可果美等，為了加速削減添加物的目標，全家自主盤點鮮食主要使用的 800 種原物料，全數以 Clean Label 認證的規範水準為主，預計至今年底，將會有近 600 種原物料可全數比照 Clean Label 標準。