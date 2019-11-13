三大科學園區前8月營收微增0.3% 電腦及周邊產業最亮眼

儘管全球景氣遭遇美中貿易戰干擾，但根據科技部統計，今年 1-8 月三大科學園區 (竹科、中科、南科) 營業額達 1 兆 6665 億元，年增 0.3%，仍呈現正成長，其中，電腦及周邊產業受惠台商產能回流及轉單效應，年增近 9 成表現最亮眼。

主計總處表示，受美中貿易紛擾及全球政經局勢不穩影響，台灣各產業營業額互有消長，根據統計，今年 1-8 月三大科學園區營業額為 1 兆 6665 億元，較去年同期微增 0.3%，仍呈現正成長。

就產業別觀察，積體電路產業占比最大 (約 68%)，年增 0.5%；電腦及周邊產業 (占約 3%) 受惠台商產能回流及轉單效應，年增率高達 87.2%；光電及精密機械則均減少。

以園區別來看，竹科營業額 7027 億元居首 (占 42.2%)，年增 1.1%；中科因先進奈米製程量產，營業額 4947 億元，年增 10.8%，增幅最大；南科則受面板產業供給過多，加上部分半導體 7 奈米製程主要在中科等影響，營業額衰退 9.8%。

三大科學園區截至 10 月底，已入區登記廠商共計 853 家，較去年同月底增 6 家，其中以竹科 514 家最多；從業員工共計 27.9 萬人，年增 4350 人 (1.6%)，其中以竹科 15.2 萬人居首，占比 達 54.6%，增幅以中科員工增加 3153 人 (6.7%) 最多。