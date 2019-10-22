全家科技概念2號店亮相 年底再導入鮮食便當機

連鎖超商全家 (5903-TW) 去年打造科技概念 1 號店，帶動數位會員衝破千萬，今 (22) 日宣布，在台北小巨蛋附近推出科技概念 2 號店，導入更多改良後新技術，全家表示，除設置有全新螢幕型和雙溫層智販機，年底也將導入可微波鮮食便當的智販機。

全家董事長葉榮廷指出，此店點提出「人機協同」概念，針對店員和消費者分別有「櫃檯勞務裂解」和「消費賦權」兩大提案，共導入 11 項科技設備，並提出新一代 24 小時便利商店運營測試模式。

葉榮廷進一步說明，「櫃台勞務裂解」的概念主要是透過新引進的多項科技設施，釋放店員結帳、做咖啡、微波等工作勞務。

消費者只要使用手機 app，即可透過店舖設備延伸多元購物路徑。其中，智能咖啡機，只要事先使用商品預售線上購買咖啡，再到智能咖啡機刷取條碼，無須店員即可完成咖啡製作，消費者也可至自助結帳專區，以 My FamiPay 等數種非現金支付結帳，10-20 秒內完成。

全家也指出，此次共導入螢幕型智販機、雙溫層智販機，皆採非現金支付方式，並串連店舖 POS 系統，店舖員工不需點算，透過店舖既有設備就可掌握營收，若商品將售罄，會發出補貨提醒通知，年底也將導入可微波鮮食便當的智販機。

此次三種類型智販機中，螢幕型智販機提供常溫商品、冷藏飲料；鮮食便當機可隨時買到熱鮮食；雙溫層智販機則可陳列 4 度和 18 度雙溫層，可變化多種餐促組合。

全家表示，未來三種機台將可依不同商圈需求，組合差異化商品，並可與手機 App 商品預售功能結合，提供顧客多元自主的取貨方式。