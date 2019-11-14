〈華碩法說〉估明年電競筆電出貨年增15-20% 優市場平均

品牌大廠華碩 (2357-TW) 召開線上法說，展望未來，華碩預期，仍由電競、輕薄筆電兩大動能帶動，估明年電競筆電將雙位數成長，達 15-20%，優於市場平均，此外，今年獨立出來的創作者系列，營收占比也可望成長達 7-9%。

華碩共同執行長胡書賓表示，今年前 3 季輕薄筆電營收占比達 58%、年增 16 個百分點，出貨量年增 37%，優於市場的 28%，也在東南亞各國、法國拿下市占第一，電競筆電則占營收占比達 15%，出貨量同樣優於市場的 9%，年增 17%。

展望未來，胡書賓表示，預期明年電競筆電市場成長將逐步收斂，維持年增個位數，但華碩明年仍以超越市場平均為目標，出貨量可望年增 15-20%。

創作者系列方面，胡書賓指出，華碩 2011 年就開始布局創作者市場，加上今年成立 ProArt 獨立子品牌，推出全系列產品可望擴大通路，預期明年創作者系列占營收比重將達 7-9%。

面對英特爾 CPU 再傳缺貨問題，胡書賓表示，預期到明年第 1 季都將會有缺貨情況，將透過產品開發、布局，適時做好彈性因應。

手機方面，共同執行長許先越表示，舊手機持續去化庫存中，預期最慢明年第 2 季就會去化完畢，至於今年推出的旗艦機 ZenFone 6、電競手機 ROG Phone II，第 3 季仍呈現虧損，許先越強調，當初手機業務轉型設定為 3 年計畫，今年只是起步，且符合公司原先預期，預期明年新手機在搭載 5G 功能後，將有助手機事業轉虧為盈。

法人也關注子公司亞旭電腦虧損狀況，胡書賓表示，今年以來，亞旭積極調整人力、產線布局，並為明年布局，拓展 5G LTE、微型基地台 (Small Cell) 業務， 虧損情況逐步改善，有信心明年可達到損益兩平或小幅獲利。