首次認錯！波音執行長：737 MAX設計存在重大缺失

週二 (29 日) 波音首席執行長 (BA-US) Dennis Muilenburg 在前往國會聽證時承認，波音在開發 737 MAX 客機時犯了嚴重錯誤，這次波音首次在公開場合中承認，波音在該款飛機的設計上出現重大缺失。

Dennis Muilenburg 在本場國會證詞中提到，波音已多次修改了防失速系統 (MCAS)，據印尼國家運輸安全委員會 (NTSC) 的失事調查顯示，波音 MCAS 系統設計不良，是造成印尼獅航、衣索比亞航空兩起空難的罪魁禍首。

波音公司首席工程師 John Hamilton 也在本場國會聽證上，承認波音對 737 MAX 客機的安全評估不足。

此前 10 月 18 日 FAA 曾發出聲明指控，波音刻意隱匿一份「在幾個月前發現」有關 737 飛行控制系統之關鍵訊息，該份資訊是由波音 2 名員工於 2016 年所留下的，而波音最近才將該訊息交給 FAA，意味著波音在過去調查期間內，可能有在波音 737 MAX 安全系統問題上誤導 FAA。

這份有關 737 MAX 系統關鍵訊息，是來自於波音機師 Mark Forkner 與另一位飛行員於 2016 年 11 月所記錄下的，就在 737 MAX 系列獲得 FAA 安全認證的幾個月前，而當時二位飛行員對操控特性增益系統 (MCAS) 在飛行模擬器的表現上提出質疑，Mark Forkner 在訊息上表示：MCAS 在模擬器上很難控制。

自 FAA 啟動對 737 MAX 的調查以來，波音一直堅持 737 MAX 系列班機通過了所有適當法規的認證，波音堅持，沒有跡象表明 MCAS 系統有安全疑慮，但在這份關鍵訊息傳出之後，FAA 認為波音有誤導調查方向之嫌。

Dennis Muilenburg 針對國會議員的強烈抨擊，Dennis Muilenburg 表示，波音承認在 737 MAX 飛機系統開發時所犯的錯誤，但強調波音已記取教訓，並且將努力改變。

Dennis Muilenburg 說道：「我向各位議員保證，我們已從中記取教訓，並且我們會努力學習，我們已因為這次的事件作出許多重大改變，而這樣的改變會持續下去。」

而在印尼獅航與衣索比亞航空兩起空難之後，目前波音 737 MAX 客機仍然是遭全球禁飛，波音公司表示，內部已多次修改了 MCAS 系統，並進行超過 814 次的試飛，波音將努力盡早讓 737 MAX 客機復飛。