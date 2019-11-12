Uber閉鎖期一過 前CEO立刻拋售21%持股 價值逾5億美元

全球共享叫車平台 Uber (UBER-US) 共同創辦人兼董事 Travis Kalanick 在公司股票閉鎖期一過，上週就拋售 21% 或約價值 5 億美元以上的持股。

Uber 對內部和早期投資者有 180 日的閉鎖期限制，該閉鎖期已在上週三到期，市場也因預期拋售潮湧至，而使當天股價下跌。

Uber 近一個月走勢

由於過往 Uber 負面形象不斷，諸如遭到職場性騷擾或性別歧視等指控頻傳，前執行長 Kalanick 因此下台，外媒報導，上週五監管文件顯示，Kalanick 上週三天內出售了 2030 萬股信託形式持有的 Uber 股票，總值 5.47 億美元，出售後他仍持有 7540 萬股 Uber 股票，總值 20 億美元以上。

截至上週五收盤，Uber 已自 5 月上市約 45 美元的開盤價下跌至約 27 美元，該公司目前市值約 450 億美元，遠低於交易首日收盤時近 700 億美元的市值。

目前尚不清楚 Kalanick 拋售 Uber 持股的原因，但他可能利用該資金來資助他的新創「雲端廚房」公司 CloudKitchens。

根據網站，CloudKitchens 公司旨在將廚房出租給其他餐飲品牌，報導稱 Kalanick 已取得了同為 Uber 大股東的沙特基金之 4 億美元投資。