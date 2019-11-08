【群益投顧】指數高檔震盪修正乖離 檢視持股位階是否已反映獲利與評價水準

一、盤勢分析

今 (8) 台股小幅開高 14.33 點，惟後續走勢多於盤下震盪，終場加權指數下跌 27.02 點，成交量 1343.32 億元。盤面上以車用零組件、散熱、MSCI 新增成分股表現相對強勁。經由過去兩年的統計數據，當加權指數季線正乖離超過 5% 即會進行技術性的回檔修正，目前大盤季線正乖離約 6%，短線漲幅仍高於過去的漲幅區間，近期台股將於短期均線之上高檔震盪以修正乖離與籌碼沉澱降溫，惟近日指數表現空間不大，盤面上類股輪動快速加上同族群的比價效應分歧，持股須汰弱留強。

二、盤勢預估

由於各公司第 3 季財報陸續公告，10 月營收也密集公佈，檢視手中持股的股價位階是否已反映個股獲利的基本面與評價水準，並追蹤持股的法人籌碼是否有高檔出脫現象或股價跌破月季線等重要支撐點位，留意高檔爆量或 3MA 向下跌破 12MA 之反轉訊號。操作上若為空手與波段交易的投資人將資金移往低基期電子或非電族群，若為短線交易者掌握強勢主流股回檔至短期均線有撐時進行價差操作。

隨 MSCI 最新半年度成分股調整，全球標準指數新增智邦 (2345) 與緯穎 (6669) 兩檔標的，另新增全球小型指數 16 檔標的包括立積 (4968)、超眾(6230)、雙鴻(3324)、宏捷科(8086) 等個股。從調整成分股觀察，因應 5G 進入商轉成長期，基地台、手機、交換器、連網設備等應用領域擴增，相關族群包括伺服器、網通、功率放大器、射頻元件與散熱模組等將伴隨著產業走長多趨勢帶動類股營運展望同步走升。

網通廠智邦 (2345)10 月營收年增 13.8%，累計前 10 月營收年成長 34.8%，隨 100G 交換器滲透率提升與國際大廠訂單需求增溫，加上 400G 交換器將於明年隨資料中心轉換帶動高階產品出貨成長，中長線營運動能可期。緯穎(6669) 第 3 季受到記憶體價格修正影響營收年減 31.3%，惟毛利率和營業利益率同步走升，每股純益 7.84 元仍符合市場預期，未來隨 IoT、AI 等終端應用帶動伺服器需求成長，加上緯穎客戶主要為臉書、微軟等國際大廠，在臉書資本支出增加下，明年訂單量將大幅提升，加上今年底已小量出貨給新客戶亞馬遜，後續營運展望正向看待。

個股焦點中，健鼎 (3044) 第 3 季稅後純益 20.1 億元，年增 21.8%，隨產品營收占比約 18% 的 HDI 受惠於非蘋手機需求擴增帶動產能利用維持高檔，另營收占比約 15% 的網通與伺服器業務在 HP、DELL 等國際品牌客戶拉貨動能加溫下，加上車用產品在德國馬牌 (Continenal) 等大廠滲透率提升，獲利動能強勁激勵今日股價攻上漲停。和碩 (4938) 第 3 季稅後純益 62.97 億元，年增 1.23 倍，受惠於代工 LCD 主流款 iPhone 熱銷拉升出貨動能以及產能利用率優化使毛利率升至 3.75%，另營業利益率和純益率同步走揚，季報呈現三率三升的亮眼業績帶動今日股價跳空漲停。

三、強勢股

電子：

健鼎 (3044)、和碩 (4938)、濱川 (1569)、新日興 (3376)。

非電：

力山 (1515)、王品 (2727)、鈺齊 - KY(9802)、喬山 (1736)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據