【日盛投顧】10日線為台股短線多空關鍵位置

◆盤勢分析

1. 大盤自 08/06 低點 10,180 點上漲至 11,668 點共上漲 1,488 點，突破 2018 年高點 11,270 點，創 29 年新高。週五台股開高走低震盪，最高點 11,642 點未再創波段高，最低點 11,561 點失守 5 日線（11,608 點）但仍守穩 10 日線（11,483 點）、月線（11,342 點）、季線（10,921 點）、半年線（10,784 點）及年線（10,496 點），終場指數下跌 27.02 點，跌幅 0.23%，收在 11,579.54 點，成交金額為 1,350.35 億元，小於 5 日均量（1,504 億元）及 20 日均量（1,399 億元），量縮整理。三大法人合計買超 25.10 億元：外資買超 15.03 億元、投信買超 5.72 億元、自營商買超 4.34 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 11,400 點附近，壓力為 11,700 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（87）位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 櫃買指數跌幅 0.09%，收在 144.42 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 143 點附近，壓力為 147 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值（64）大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、矽晶圓、晶圓代工、PA、PCB、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

鴻海集團、半導體、蘋概、5G、PCB、車用、運動風為近期盤面主流

1. 鴻海集團：2317 鴻海近期成為拉升加權指數的重要推手，集團旗下公司 3682 亞太電同賀。

2. 半導體：IC 設計領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、3661 世芯 - KY、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等，6510 精測、6683 雍智科技、3131 弘塑將因台積電先進製程而迎來商機；封測近期指標股為 8150 南茂、2441 超豐等。

3. 蘋概：蘋果新產品陸續推出，4938 和碩、6121 新普、1569 濱川、3376 新日興等為週五族群指標。

4.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3704 合勤控及光通訊的 4977 眾達 - KY、3234 光環、4903 聯光通等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY 等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠。

5.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，3044 健鼎、8021 尖點近期轉強。

6. 車用：中國大陸研擬放寬汽車限購令，4528 江興緞、1319 東陽、1525 江申、6279 胡連、2105 正新、2228 劍麟、9951 皇田、2233 宇隆等有機會受惠。Tesla 上海廠試產進度優於預期，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、4528 江興鍛、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿等將相對受惠。

7. 運動風：2020 東京奧運引領運動風潮，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、健身房 8462 柏文、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。

8. 金融：基期相對偏低，族群指標包括 2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

9. 生技：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 1752 南光、1760 寶齡富錦、醫材 4107 邦特、4126 太醫、保健食品 1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、1786 科妍、眼科 3218 大學光等。