【運達投顧】整理到下週後半週

台股今天收週線 11 月至今雖然這兩天稍有震盪但空間也不大，所以週線還是大漲約 200 點左右收長紅 K 線週量也是微幅增加，以此量價關係來看對多頭並沒有敗像，下週過後台股就要來到台指期結算所以結算前一週預計後半週台股會有拉抬的機會，重點分析如下：

1. 中美貿易談判取得重要進展。中國商務部 7 日證實，中美同意隨著協議進展，分階段取消加徵關稅措施，雙方要達成第一階段協議，必須根據協議內容同步、等比率取消已加徵關稅。這也讓美股續創歷史新高，昨天我們就國際股市的結構做過說明。美股的多頭無庸置疑歐股也屢創今年新高只剩下亞股位階仍屬落後尤其陸韓港股，目前在型態上韓港股都已經突破 9 月前高，若是陸股也可過 9 月高點那麼落後的韓港陸股還有再往上挑戰高點的機會，當亞股都能走補漲台股就還有挑戰 12682 點的實力。

2. 從籌碼面來看 11 月份外資期貨多單最高來到 6.1 萬口連續三天出現多單縮減約 8689 口但總口數還維持在 5 萬口之上，昨天我們說明：台指期結算日在 11/20 下週起還有一週的時間，若近日外資減倉後的倉位仍可維持在 5 萬口之上，加上摩台未平倉口數再創新高來到 24.7 萬口，摩台多單沒跑所以下週後半週接近結算前會有拉抬機會，在台指期多單未破 5 萬口之前台股就算漲多會整理幅度應該也不會太大，下週後半週應該是指數為拉高結算會有買盤介入。

3. 近日國際金融在匯率上的變化比較大，美元近日跌多反彈維持在 98 元附近並沒有進一步的升值，反到是人民幣在美中貿易協議有利多的帶動下近日升破 7 維持升值，這關係著全球資金是否繼續流向亞洲帶動股市上漲的關鍵，以新台幣來看從 8 月份起一路走升雖然升多近日稍有貶值但貶值連月線都沒跌破，可見新台幣仍維持走升的趨勢外資資金也沒有外流的現象，因此對台股持續創高是一大利多，下週人民幣能維持破 7 的升值趨勢預計陸股補漲才剛開始，可以預知 11/20 台指期的結算拉高是很有機會的，因此台股雖然漲多稍有整理但只要沒有高檔暴量外資也沒有出貨的機會，在新台幣匯率走升的背景下指數還是會持續上漲。

4. 近期操作上難免受到指數漲多整理各股走勢比較不一致而且速度也比較慢，這是因為資金正在調整期，一些高位階電子股近期是台股弱勢的標的，但低檔的個股雖然未明顯攻擊但受大盤震盪的影響也不大，這是因為這裡不是空頭，加上很多在底部的個股股價也接近投資的價值所以低檔股仍有補漲的機會，每當指數出現震盪時市場資金都會以不佔權值不須大量的中低價電子股與生技股為主，指標股中裕在型態上有頭肩底的訊號當中裕出量攻擊就是生技股全面補漲的開始，所以這裡可以留意下一波輪漲的方向。

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