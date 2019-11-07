平板電腦市場：蘋果仍居領先 亞馬遜取代三星成市場第二

根據調研機構 Strategy Analytics 的數據，蘋果 (AAPL-US) 在第四季仍持續保持其全球平板電腦市場的領導地位，而亞馬遜 (AMZN-US) 也取代了三星成為該公司最新的競爭對手。

Strategy Analytics 指出，上一季全球平板電腦市場年增率減少了 4%，2018 年第三季的平板電腦出貨量為 3970 萬，而 2019 年則為 3820 萬。

儘管整體市場萎縮，蘋果在平板電腦的市占率仍居於領先，而 iPad 的銷量相較去年同期也有所成長。

根據估計，蘋果在 2019 年第三季售出了 1,010 萬台 iPad，比 2018 年第三季的 970 萬台成長了 4%。在銷售成長以及市場的萎縮等綜合因素下，蘋果的市占率也從 24.4% 成長到 24.4%。

全球平板電腦市場出貨量 (圖片: Strategy Analytics)

蘋果為多數 iPad 增加鍵盤及 eSIM 藉此重塑此設備，使其成為一種具生產力設備，同時蘋果也持續專注於與設備相關的服務業務。

業內主管 Eric Smith 表示：「蘋果在 2019 年第三季發布了體積更大的第七代 iPad，支援鍵盤功能，然而價格卻與之前的型號相同，促使其出貨量年增率成長了 4%」

「由於蘋果的均價上漲 9％，該公司的收入增加也顯示 iPad Pro 在市場上的反應較前一年更加強勁」

第四季財報顯示，蘋果的 iPad 收入從去年單季的 41 億美元增加到今年的 46.6 億美元。 然而該公司並沒有透露任何產品的出貨量。

在蘋果仍處於領先地位的同時，亞馬遜的崛起也讓平板電腦市場發生重要變化。根據數據顯示，亞馬遜的 Kindle Fire 平板電腦發貨量從 2018 年第三季的 220 萬台成長到 2019 年第三季的 530 萬台，年增率成長 141%，市債率從上年的 5.6% 成長至 13.9%。

相較之下，三星的銷量從 530 萬台減少到 500 萬台，年增率下降 5%，以 13.2% 的市佔率下降到第三位。 Strategy Analytics 認為，在本季， Alexa 銷售量的成長以及零售商的促銷活動為亞馬遜超越三星提供了助益。

據說三星正在重新評估其產品組合。由於三星對利潤的追求更甚於擴大用戶群，也意味著該公司平板電腦的成長可能不會太快。