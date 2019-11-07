推AR！美Niantic將提供開發套件並成立基金

創作出全球最受歡迎手機遊戲「Pokémon GO」，以及「哈利波特：巫師聯盟」等的美國「Niantic」，表示將提供 AR 擴增實境的開發套件給其它遊戲廠商，並於美國時間 6 日開始，在公司官網上接受登記。

Niantic 希望藉由與其他外部企業的合作，來增加 AR 遊戲軟體的數量，並加速 AR 技術的普及。

AR 是利用高度的電腦動畫技術，在畫面中將虛擬的角色及物件，與實際情景融為一體。

Niantic 在 2016 年推出 AR 手機遊戲 Pokémon GO，該公司也從中累積了豐富的地圖製作與影像辨識等技術。這回 Niantic 打算將 AR 的開發平台提供給外部企業，今後其他廠商在 AR 遊戲的研發上也將更加容易。

推 AR！美 Niantic 將提供開發套件並成立基金 (圖片：AFP)

Niantic 於 2018 年時作出這項決定，並舉辦軟體開發競賽。在確認取得相當成效後，決定在 2020 年時，向達到一定條件的企業們來提供 AR 開發套件。此外，該公司也成立了基金來協助外部企業的研發。

過去 Niantic 只與大型的連鎖外食業者合作，利用 AR 遊戲來吸引顧客上門。為確保收益，今後也將與美國的中小型連鎖店合作，並考慮將版圖擴展到其他國家。

近年來 AR 技術受到矚目，根據美國調查公司 MarketsandMarkets 的數據，全球的 AR 相關市場規模，在 2025 年將擴大到 850 億美元規模，約為 2017 年的 20 倍水準。其背後功臣就是 Pokémon GO 等遊戲的成功，在市場上提高 AR 的能見度。

然而，擁有手機作業系統研發能力的蘋果 (AAPL-US) 與谷歌 (GOOGL-US)，因其強大的軟硬體研發能力，在 AR 方面的研發也同樣不遺餘力。對於 Niantic 來說，這兩家公司也是可敬的競爭對手。

Niantic 執行長 John Hanke 在 11 月 5 日時表示「跨平台是該公司的強項」，強調他們不倚賴特定的作業系統。還有他們專注在 AR 研發，並舉辦各項粉絲活動與玩家們建立深厚情誼，也希望藉此來與 IT 大廠們相互抗衡。