〈財報〉美商藝電獲利優於市場預期 取消NBA遊戲發售致盤後下挫

知名美遊戲商美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 於週二 (29 日) 美股盤後公布 2020 財年第 2 季財報，獲利超出分析師預期，激勵盤後股價中上漲了約 2%。但隨後公司宣布取消 NBA 遊戲發行，股價又隨即下挫。

週一 (28 日) 美商藝電下跌 2.39%，以每股 94.41 美元作收，而在盤後公布財報後，美商藝電股價一度上漲 2.2%，至 96.52 美元，之後轉跌，跌幅則由 4% 減至 2% 附近。

EA 股價 (圖片: GOOGLE)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

淨營收報 13.5 億美元，高出市場預期的 12.5 億美元；

稀釋後每股盈餘報 2.89 美元，優於去年同期的 0.83 美元；

淨收入報 8.54 億美元，優於去年同期的 2.55 億美元；

網路淨預訂額報 38.8 億美元，年增率上漲 8%

其中 EA 本季網路淨預訂額報 38.8 億美元，年增率 8%，占了整體公司產品淨預定額的 78%。

本季度營運現金淨額為 3700 萬美元，過去十二個月的收入為 17.48 億美元。EA 表示，公司在本季度以 3.06 億美元的價格回購了 330 萬股，更在過去的 12 個月內以 12.04 億美元的價格回購了 1290 萬股。

公司看法與財測:

EA 認為本季度新 EA SPORTS，贏得核心粉絲，並吸引了新的玩家，而我們現場服務也隨著社區的深入參與而增長。公司表示：「本季度的強勁業績說明了我們的現場服務，和核心遊戲的實力」其公司出品的《Apex 英雄》遊戲中擁有 7,000 萬玩家。

FactSet 的數據顯示，EA 宣布本季最重要的假期季度展望，其調整後收入為 19.4 億美元，與分析師平均水平 19.3 億美元基本持平。

展望未來，EA 首席營運官兼首席財務長 Blake Jorgensen 表示，公司將結合實時服務，加倍著重在核心遊戲產品。「我們正在投資人們可以玩更長的時間，並與他們進行更深入互動的遊戲。這項重心將繼續推動公司在今年下半年及以後的增長和利潤」。

本月初，財經雜誌《Barron》曾推薦 EA 的主要競爭對手動視暴雪 (Activision Blizzard)(ATVI-US) 和遊戲開發商 Take-Two Interactive 為兩支最佳遊戲股。