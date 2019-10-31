〈財報〉任天堂Switch銷售佳 營業利益大增1.2倍

日本電玩大廠任天堂 (7974-JP) 在週四 (31 日) 日股盤後公布了最新一季財報。在 2019 年 Q2(7 ~ 9 月) 的合併營業利益，較去年同期大增 1.2 倍至 668 億日圓，優於市場預期。在 2019 邁入第三個年頭的 Nintendo Switch 遊戲平台，在新款主機及人氣遊戲的加持下，也即將迎戰年底重頭戲的購物季節來臨。

(圖片：Investing.com)

財報關鍵數據：(2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日)

毛利報 2719 億日圓，年增 23.2%。優於市場預期。

營業利益報 668 億日圓，年增 116.4%。優於市場預期。

純益報 454 億日圓，年增 33.7%。優於市場預期。

包含今年 9 月 20 日上市的攜帶型主機「Nintendo Switch Lite」在內，所有 Switch 主機銷量達 480 萬台，較去年同期增加 5 成。且光是 Nintendo Switch Lite，在當月底就賣出 195 萬台。年度硬體銷售目標為 1800 萬台，軟體則是 1.25 億套，皆維持先前目標。

年度財測：(2020 年 3 月期)

毛利預估為 1.25 兆日圓，年增 4.1%。

營業利益預估為 2600 億日圓，年增 4.1%。

純益預估為 1800 億日圓，年減 7.2%。

這回在毛利、營業利益，以及純益的預測上，皆未作調整。

在同日公布的 2019 年 4 ~ 9 月合併財報中，毛利年增 14.2% 至 4439.67 億日圓，營業利益年增 53.4% 至 942.22 億日圓，純益年減 4% 至 620.18 億日圓。

大和證券分析師鈴木崇生在財報前接受《彭博社》記者採訪時表示，在 Nintendo Switch Lite 開賣後，精靈寶可夢的最新作品也跟著上市，年底購物季可期待在銷售上的表現。新週邊「Ring Fit」上市後的表現也不差，可望帶動 Switch 主機的銷售。

加上任天堂與騰訊攜手，打算在全球最大的中國市場推出 Nintendo Switch。還有中國的國家新聞出版廣電總局，在 10 月 29 日核可了 Switch 平台的「New 超級瑪利歐兄弟 U 豪華版」遊戲軟體的上市許可，距離正式上市的日期也應該不遠。屆時也可望帶動一波可觀的銷量。

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