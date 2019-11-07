小蝦米想吞鯨魚 惠普證實與全錄討論併購多時

美國文書產品製造商全錄 (Xerox) 公司於週三 (6 日) 傳出有意收購惠普 (HP)(HPQ-US)，而在當日下午，惠普也已證實，兩家公司在過去就不時針對併購事宜進行討論。

受該消息激勵，惠普和全錄股價雙漲，週三 (6 日) 惠普股價飆漲 6.4%，至每股 19.57 美元；全錄上漲 3.6%，至每股 37.66 美元。

惠普股價飆漲 6%(圖片: investing)

惠普在一項公司聲明中說道：「目前我們仍在考慮這項協議對公司有利最佳的條件，但不排除該提議」。

根據《華爾街日報》報導，全錄有意以現金合併股票方式收購惠普，若該合併交易一旦成功，將會是兩大失勢的科技巨頭最令市場熱議的併購。

以小吃大的全錄要如何吞併惠普，也是市場關注的焦點之一，惠普擁有 270 億美元市值，規模近乎全錄的三倍之多，市場認為，提案一定會比惠普股價現值要高，分析師認為無論出價多寡，都極有可能讓惠普當前股價出現溢價。

瑞銀 (UBS) 分析師 Munjal Shah 週三 (6 日) 釋出的研究報告中寫道，鑑於整體印刷業同業競爭壓力頗大，加上市場份額不平衡，兩家印刷業者會合併也不無其道理。

Shah 指出，惠普在 A4 桌上型的印刷機市占率擁有 40% 以上，然而在 A3 的網路印刷業者的市占率卻相較要小得多。全錄就在 A3 市場中佔有 15% 的份額，僅次於佳能 (Canon) 和 Ricoh。他表示，這四大的印刷供應商聯手，便佔據市場 60% 的份額，其中惠普為 21%，全錄為 10%。