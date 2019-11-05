FED暗示暫緩降息 多重資產型基金配置更靈活

美國聯準會（FED）上週如市場預期降息一碼，此為今年內第三度降息，FED 同時表示未來利率變化將取決於經濟數據的好壞，暗示今年底前暫緩降息。看似中立且對經濟有信心的發言，是否意謂 FED 有機會重回升息軌道？「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，依 FED 主席在記者會上的談話，FED 未來降息機率仍遠大於升息機率，且極端低利率的環境可能延續更長一段時間，建議投資人可佈局多重資產型基金，讓資產配置更彈性因應當前的投資局勢。

「鉅亨買基金」投資研究部分析，FED 主席鮑威爾對於是否有可能重回升息的問題，在記者會上表示需看到物價年增率顯著上揚時，才會考慮回到升息循環。至於美國物價年增率是否會上升，觀察重點在「房租」，因為無論是消費者物價年增率或是 FED 主要參考的個人消費支出平減指數，「房租」都是其中的重要組成分項。

觀察 1997 年以來，房租年增率與薪資年增率的走勢相仿，且房租年增率大多低於薪資年增率。但觀察近幾年，房租年增率屢屢超過薪資年增率，且薪資年增率下滑機率高於升高的情況下，房租難以保持目前的速度繼續成長，美國的物價年增率便缺乏顯著升高的理由，更難成為支持 FED 升息的條件。

至於 FED 採取低利率政策，是否真能讓美國避開經濟衰退？「鉅亨買基金」認為，過去 30 幾年來，每次遇到經濟危機，FED 只要透過降息，讓實質利率下降，的確能夠刺激企業、消費者或政府增加花費，並進而推升經濟成長率。不過，政府舉債不可能永無上限，且一味降低利率，不代表債務就能持續擴張。

根據國際清算銀行統計，美國目前各部門債務加總佔 GDP 比重來到 250%，遠高於 1950 年代的 120%，因此，降低利率刺激經濟成長的空間相對有限。

此外，「鉅亨買基金」進一步指出，從日本採取低利率政策的案例來看，美國這次似乎也很難藉由低利率政策及低物價年增率，刺激美國經濟大幅成長。日本自 1990 年開始，即不斷透過降息、資產購買計畫，來壓低實質利率。

1996 年至 2011 年，日本平均實質利率為 1.7%，平均經濟成長率為 0.9%，2011 年至今，日本實質利率已降低至 - 0.2% 之負利率，平均經濟成長率也僅微升至 1.1%。因此，FED 若不改變極端的低利率政策，美國未來經濟成長率可能都維持在 0% 至 3% 的低度成長。

FED 今年連降三次息，且於 10 月重啟的購債計畫，至少持續到 2020 年第二季，在極度寬鬆的貨幣政策下，大量的資金成為風險性資產的護身符。不過，由於考量到全球經濟成長仍處於衰退的風險下，張榮仁建議，投資人可以多重資產型基金做為佈局的核心，藉由股票、債券及另類資產的靈活配置，多些彈性與風險防護，更能因應瞬息萬變的經濟情勢。