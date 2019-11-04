聯準會降息釋放熱錢 股票型ETF單週吸金130億元

美國聯準會降息一碼，市場熱錢同步流入股債找投資標的，根據 EPFR 統計，上週全球股市幾乎同步呈現資金淨流入，股票型 ETF 單週吸金高達 130 億美元；債券部分，三大債市上週同步淨流入，其中新興債市淨流入 19.5 億美元。

聯準會降息激勵股市翻揚，包括美股 S&P 500 與台股皆同步站上歷史新高，以台股來說，在台積電等權值股領漲下，台股指數站穩 29 年來新高，今 (4) 日在台積電、鴻海雙雄領軍下，指數更翻越 11500 點關卡。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，在權值股力撐、重要企業第三季財報佳及下一季展望樂觀等三大利多激勵下，台股周線連三紅後今天繼續攻高。

進一步觀察，在 Apple 財報效應及 iPhone 銷售強勁的展望下，蘋概股為指數提供有利支撐；但要注意的市，雖然整體指數位居高原，但類股輪動快速，大盤表現佳不等於各類股皆然，在操作上仍須謹慎選股。

美股部分，安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，聯準會降息一碼激勵股市，尤其美國在不同類型資產中表現強勢、持續創下新高的美股仍為帶動資產成長的引擎。

另外，整體股票型 ETF 也連續三週獲資金淨流入，過去一週獲資金淨流入 130 億美元，其中以全球股票型 ETF 獲資金淨流入 60.3 億美元最多，而指數創新高的美股 ETF 反而為資金淨流出 14.1 億美元，顯示出現區域資金輪頻繁。

富蘭克林證券投顧表示，受到美中貿易出現突破性進展、美國龍頭企業財報優於預期與英國無協議脫歐風險降低等利多激勵，全球風險性資產 10 月漲勢亮麗，隨著美中雙方可望達成短期協議，有助延續多頭氛圍。

整體而言，若美中貿易情勢持續正面發展，在全球央行接連量化寬鬆，年底消費旺季加持下，看好年底前全球風險性資產表現，投資人可依照個人風險屬性適度增持信用債、新興債、美股、全球股票型及新興亞洲股票型基金部位。