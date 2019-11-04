可成擁三利基 外資調升評等至買進 目標價上調至313元

外資今 (4) 日出具報告指出，金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 擁發展三利基，包括 iPhone 11 需求優預期、iPhone SE 2 將問世、折舊壓力減輕，綜效發揮下，雙率可望回升，因此調升評等至買進，目標價上看 313 元。

外資表示，可成今年上半年為營運谷底，第 1 季庫存週轉天數創歷史新高，達 192 天，第 2 季下降，但仍維持 171 天高檔水位，且由於資本支出過度擴張，加上 iPhone XR 需求疲軟，營益率也創新低，從雙位數衰退至個位數。

不過，外資看好，可成下半年在 iPhone 11 熱銷帶動下，產能利用率明顯回升，估第 3 季及第 4 季營益率將回升至 16.1% 及 17.4%。

外資指出，蘋果將在明年第 1 季發表 iPhone SE 2，預計採用與 iPhone 8 相似的鋁製金屬外框，有助可成享有較高良率，並提升產能利用率，毛利率也同樣看增，支撐可成明年上半年銷售，減輕淡季效應。

以可成近年資本支出來看，2014 至 2015 年約 200 億元，2017 至 2018 年為 110 億至 130 億元，因此折舊費用會在 2018 至 2019 年達到最高峰，外資預計，可成 2020 至 2021 年的折舊費用可望年減 2-22%。

此外，可成今年僅專注在鋁製外殼，同時將今年資本支出削減至 26 億元，有助毛利率回穩，因此外資上調評等至買進，並給予 313 元的目標價。