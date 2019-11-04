〈遠東銀專訪〉金融人才數位轉型第一步要翻轉思維 擁有商業智慧最重要

數位金融轉型時代，金融業人才的需求與培育，成了各業者的重要課題，遠東銀行 (2845-TW) 數位金融長戴松志接受《鉅亨網》專訪時坦言，「找人是辛苦的」，金融業人才面對數位轉型的第一步絕對是 Mindset(思維) 的轉換，商業智慧的能力，比起大數據等技術的應用更為重要。

戴松志表示，發展數位金融，人員培訓絕對是一大課題，「很多企業偏重 Database Skill 的訓練，但我認為，實際運作中，Database Skill 只佔職能比重 30%，商業智慧 (BI，Business Intelligence) 的分析能力才是企業決勝關鍵，唯有具備商業智慧的敏銳度，懂得從商業的角度看數字，才能挖崛出數字的價值，進而找到商業發展的機會。」

遠東商銀數位行銷長周昕妤說，遠銀數位金融人力目前為 48 人，一半是傳統銀行人才，一半是跨業人才，傳統銀行平均年齡 42 歲，跨業人才平均年齡 28-30 歲。

戴松志表示，遠銀數位金融人才需求目標至少要達 50 幾人，但是他坦言「找人是辛苦的」，因為要有金融、數位科技概念的複合性人才很少，要從市場上找這樣即戰力的人才是可遇不可求的。

周昕妤舉例，去問每個銀行從業人員一定都了解數位是未來趨勢，但是當做事情遇到困難挑戰時，如果 Mindset 沒深耕到最底層，可能又會選擇最容易走的那條路，但最容易走的路很可能不是未來趨勢的那條路。

戴松志也說，金融業的人才儘管在銀行待得久，有金融專業度，但是創新度、新知識接受度如果不高，或是有些人說會抱持開放心態，但是思維還是沒達到要求，這些進來都會很辛苦，因為每件事都在顛覆他原來的想法，會覺得大家都在打破他的專業。

而從其他行業進來的跨業人才，因為其他行業嚴謹度跟金融業不一樣，鴻溝可能太大，也是要互相磨合才能待得長久。

正因為好的又對的人才難覓，遠銀就更珍惜人才的自主培訓，戴松志表示，為了能讓內部人才凝聚共識，遠銀部門內部每月都有名人開講等，透過不同產業的交流，讓公司員工可以多方吸收新知、刺激思考。

戴松志說：「吸收新知、刺激新思維不可以久久一次，而是要深入在每分每秒、每一個行為中，因此就算現在每個月舉辦一次名人開講的月會，但因為數位金融與時俱進，要常常更新不同的思維，思考也較不受限，因此遠銀認為還有不斷進步的空間。」

另外，遠銀也以開放式的辦公環境及座位巧思，讓同仁彼此間可以更方便的溝通，隨時隨地的可以互相腦力激盪，開發出更真實瞭解客戶需求的金融商品。

若想加入遠銀的數金「混血團隊」最需具備什麼條件？戴松志強調，若依舊抱持傳統想法，就無法有任何改變。遠銀之所以能從容應對新競爭者的加入及產業的變化，正是因為已早一步翻轉思維，以 Bankee 為例，就充滿差異化與創新性，也為遠銀的數位金融加速開創新局。