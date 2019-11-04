金融時報：美國官員多次要求台灣政府 限制台積電出貨給華為

據《金融時報》報導，美國政府正敦促台灣政府，要限制台積電 (2330-TW) 生產晶片給華為，以堵住美國對華為出口管制禁令的一大缺口。

媒體引述台美官員的說法表示，過去 1 年間，華盛頓不斷要求台灣總統蔡英文管制台積電銷售晶片給華為。上個月，美國官員在華盛頓向台灣的外交人員表示，台積電為華為製造的晶片，被用在瞄準台灣的導彈之上，藉以「暗喻」台積電供貨給華為的風險。

今年 5 月，美國將華為列入「實體名單」，與華為做生意需要取得許可，以阻止北京科技力量的崛起。

美國官員說，美方常與台灣官員談論，關於供應鏈供貨北京公司，所造成最終產品的安全問題，也會和其他合作夥伴交換此類意見。他認為，台灣受到中國直接的軍事威脅，卻仍提供特定科技，支持北京的軍事野心。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 指出，台積電第三季營收中，20% 來自中國，其中華為就佔了大約一半。區域半導體研究主管 Randy Abra 表示，如果台灣政府強迫台積電放棄華為這一個客戶，股票市場的反應將是不利的。

產業專家對於華盛頓能否強制台灣企業仍表懷疑。川普政府正遊說各盟國，以共同圍堵華為的 5G。

總統府發言人黃重諺拒絕對於美國要求發表評論，但證實雙方曾討論「共同關注的技術產業議題」，他表示，台灣的科技產業遵守國際規則，並與包括美國等主要國家密切合作。