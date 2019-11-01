蘋果通過新專利：設計支援Foveated Display技術的MR穿戴裝置

美國專利商標局近期通過了蘋果 (AAPL-US) 一項專利申請，可將 Foveated Display 顯示技術應用至混合實境 (Mixed Reality) 的頭戴式裝置之上。

混合實境 (MR) 是把現實世界與虛擬世界合併在一起，從而建立出一個新的環境以及符合一般視覺上所認知的虛擬影像，在這之中現實世界中的物件能夠與數位世界中的物件共同存在並且即時的產生互動，也就是真實環境、擴增實境與許擬實境的混合技術。

蘋果本次專利是將 Foveated Display 顯示技術應用至頭戴式設備之上，該設備是不透明的顯示器，當用戶操作頭戴式設備時可阻擋來自現實世界物體的光，設備中的相機 (pass-through camera)，則可用於向用戶顯示現實世界的對象，且該相機可以捕捉現實世界的圖像，並將現實世界的圖像呈現在顯示器上以供使用者觀看。

同時，該設備也可以選擇性地呈現其他電子設備生成的內容，例如文字、遊戲內容及其他視覺內容等，並覆蓋在真實世界的圖像中，進而提供混合實境效果。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

據蘋果專利示意圖所示，此專利發明為一個凹形顯示器，透過相關系統，設備可以確定使用者正在觀看顯示器的哪個部分，該設備也可利用不同的解析度顯示部分的圖像，其中，使用的組件包含了例如可調偏光片、可調透鏡、可調濾光片和可調整的不透明系統。

蘋果最初的 Foveated Display 顯示技術專利於 2017 年提交，並於 2019 年 6 月獲得美國專利局通過，而蘋果也再於本月初取得了與 Foveated Display 顯示器相關的另一項專利，顯示蘋果正在加速進軍虛擬實境市場。

蘋果此次被授予的專利編號為 20190331919，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。