蘋果通過新專利：智慧型戒指即將問世？

美國專利商標局於近期通過了蘋果 (AAPL-US) 一項專利申請，涉及一項戒指配件，專門設計用於與 VR 眼鏡或頭戴式裝置配合使用。

此專利發明包含一種系統，該系統可協助使用戒指控制特定電子設備，而該戒指具環形配置，其內部配有可調節的伸縮框架結構，戒指裝置有望較佩戴 VR 手套更為精確，使用者則可根據應用場合佩戴一個或多個戒指。

此設備包含力度傳感器、超聲波傳感器、慣性測量單元，光學傳感器、觸碰傳感器以及設備中的其他組件，可用於收集使用者輸入的訊息。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

在操作時，觸覺輸出設備會將觸覺提供至使用者。設備中的控制電路可以將從傳感器和其他輸入設備收集的信息透過無線傳輸至相關電子設備。

蘋果指出，該設備例包括帶有加速規的慣性測量單元，該加速規可用於收集有關諸如敲擊或手勢等圖形運動的訊息，也可以利用輸出設備向用戶的手指提供觸覺輸出。

使用者可以透過戒指操作擴增實境 (AR) 或混合實境 (MR) 設備，例如眼鏡、護目鏡、頭盔、頭戴式設備或其他具有顯示器的設備。而戒指也可以戴在用戶的任何或所有手指上。

美國專利局發布的蘋果專利申請於 2019 年第一季提交。相關工作可回溯至 2015 年。而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。