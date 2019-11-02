穆迪：價格戰電商投資將嚴重影響零售商獲利

穆迪投資者服務公司 (Moody's Investors Service) 預測，由於價格戰和大型投資對獲利造成壓力，零售業者的成長將放緩。

這家債務評級機構將零售業今年的營業獲利成長預期從先前的 5% 至 6% 調降至 2% 至 3%。2018 年時零售商享有 4.9% 的強勁成長率。穆迪預計，今年銷售收入成長將從先前的 4.5% 至 5.5% 降至 3.5% 至 4.5%。

穆迪表示，激烈的競爭以及將電商與實體店整合的成本正在損害該產業的表現。它還將該產業的前景從正面調降至穩定。

穆迪在報告中說，零售商在爭奪市占率的同時也正在發動價格戰，並在電商上進行​​投資。服裝、鞋類、專業零售商和百貨公司的表現持續不佳。

穆迪副總裁 Mickey Chadha 說：「競爭格局變得非常非常具有挑戰性。」「面臨更多競爭的小型企業無法跟上價格壓力，而且也無法做得更好。」

大多數零售商都在電商平台上投入大量資金，並根據品味不斷變化的購物者調整實體店面。報告指出，以一家面積在 6 萬至 8 萬平方英尺的店面為例，Mickey Chadha 表示，零售業者可能不需要那麼大的店面，但是如果不想關閉，其實可以將其中一部分當作倉庫使用。

Mickey Chadha 說道：「單是隨機關閉一家店面其實可能會傷害零售商的名聲。」「由於電商和實體店正在整合成不必擔心何處購物的通路，因此店面確實提供了存在的價值，因為消費者可以網購並到店取貨，或者在網路購物，可以到店面退貨。」

Mickey Chadha 認為，沃爾瑪 (WMT-US)、塔吉特 (TGT-US) 和 百思買 (BBY-US) 都是完美整合電商和實體零售店面的零售商典範。這是因為它們都提供客戶購買商品的多種選擇，包括網購和到店取貨，以及直接從倉庫送貨來繞過店面。

Chadha 說：「亞馬遜帶來很多競爭壓力，因為它們提出了新的送貨機制或新的送貨時間框架，逼得其他所有人也跟進。」「但這麼做總是要花錢的。」

穆迪分析師預計，網路零售額將在未來 4 到 5 年內佔零售總額的 20%，而如今這個比例約為 15%。

貿易緊張局勢也引起零售商的關注，因為包括那些銷售服裝、鞋類、電子產品、玩具和工具的零售商都從中國採購產品。川普政府最新一輪關稅已於 9 月初生效，預計將在 12 月中旬進行另一輪關稅。關稅對小型企業的打擊最大。

Chadha 說：「大型公司的確具有與供應商更大的議價能力，並且轉嫁價格。」但他補充說，從中國購買產品的小型企業肯定會受到影響。

隨著失業率持續下降，零售商還受到勞動成本上漲的挑戰。勞工部週五 (1 日) 就業報告顯示，10 月非農就業人數增加 12.8 萬人，超出預期。

但是強勁的就業成長確實意味著消費者信心的提高，對零售商來說是個好消息。

部分產業表現不錯。穆迪表示，2019 年表現最好的是折扣商店和倉儲業者、超市、平價和汽車配件零售商。該評級機構預計，這些產業的業績將在 2020 年提升。

Chadha 說：「總體情況仍然不容樂觀。」「我們只是調降預測並說：『好吧，好日子已不再，現在肯定面臨更大定價壓力，每個人都必須爭奪市佔率。』」