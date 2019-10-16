美零售店倒閉潮有利亞馬遜！高盛：趁財報公布前快買

投資銀行高盛 (GS-US) 週二 (15 日) 在一封研報中表示，零售商店倒閉潮將有利電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 。

自今年 7 月亞馬遜公布 Q2 財報至今，亞馬遜股價已經下跌了近 11%，因當時亞馬遜公布 Q2 調整後 EPS 報每股 5.22 美元，並不及華爾街預期的 5.56 美元。

高盛分析師 Heath Terry 週二 (15 日) 重申對亞馬遜股票的「買進」評級，預期亞馬遜 Q3 營收將高於預期，亞馬遜預計本月 24 日公布 9 月止的第三季財報。

Heath Terry 表示：「我們相信，零售店倒閉潮會持續助長其成長，尤其是亞馬遜美國的成長，這會讓亞馬遜乘著順風進入購物季，尤其亞馬遜還擴大一日運輸的計畫。」

亞馬遜週二 (15 日) 上漲 1.78% 以每股 1767.38 美元作收。

Heath Terry 指出，今年迄今美國已經超過 11000 家實體零售商店倒閉，這比過去幾年的全年倒閉總數都還要高，高盛預期今年的倒閉潮會帶來 750 億美元商機。

而雖然高盛繼續強調亞馬遜的買進評等，但也同時下修了亞馬遜目標價自 2400 美元降至 2350 美元，Heath Terry 預期，亞馬遜 Q3 和 Q4 獲利會有一些壓力，主要是因為投資在「24 小時到貨」的金額增加，所以 Terry 調降亞馬遜今年 EPS 預估自每股 23.18 美元降至 22.80 美元。

根據 FactSet 數據顯示，華爾街分析師一致看漲亞馬遜，據 FactSet 追蹤的 47 位分析師均給予亞馬遜買進或增持之評級，平均目標價則為 2285.89 美元。