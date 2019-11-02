〈財報〉雪佛龍Q3獲利大降36% EPS、營收均遜於預期

雪佛龍 (CVX-US) 週五盤前公布，由於原油和天然氣價格下跌，抵銷產量的增加，第三季獲利大降 36%，自去年同期的 40 億美元下降至 26 億美元，EPS 和營收均遜於華爾街預期。

雪佛龍表示，原油和液態天然氣第三季每桶平均售價 47 美元，較去年同期 62 美元的均價下跌了 24%。天然氣平均售價則下降 47% 至 95 美分。

雪佛龍週五小幅升高 0.06% 至 116.21 美元。

財報關鍵數據

獲利年減 36% 至 26 億美元，內含 4.3 億美元與匯回現金的相關費用。

EPS 報 1.36 美元，Refinitiv 預計為 1.45 美元

營收報 361.2 億美元，Refinitiv 預計為 376.9 億美元。

雪佛龍董事長兼執行長 Michael Wirth 表示，「第三季獲利和現金流量穩定，但低於我們去年同期非常強勁的表現。雖然我們等量石油產量較去年同期增加 3% 到 303 萬桶 / 日，但被原油和天然氣價格下跌抵銷了。」

去年同期雪佛龍 EPS 2.11 美元、營收 439.9 億美元。上一季雪佛龍的獲利增加 26.3%，因為該公司增加石油和天然氣產量。