美股早盤 - 10月非農大超預期 推動S&P500再刷歷史新高

週五 (1 日) 美國 10 月新增非農就業報 12.8 萬人，大幅優於市場預期的 7.5 萬人，數據發布後，刺激美股四大股指早盤上揚，其中，S&P500 指數更攀至 3060.70 點，再創歷史新高。

另外，稍早公布的美國 10 月 Markit 和 ISM 製造業 PMI 指數，Markit 製造業 PMI 指數報 51.3，是低於預期的 51.5，但優於上月的 51.1；ISM 製造業 PMI 報 48.3，低於預期的 48.7、高於前值 47.8，但仍是連續第三個月低於 50 的景氣分水線之下，呈現景氣收縮。

ISM 製造業 PMI 的部分， 就業指數自上個月的 46.3% 升至 47.7%，新訂單指數從上個月的 47.3% 升至 49.1%，儘管較製造業表現較上個月有所改善，但市場情緒依舊維持謹慎。

ISM 製造企業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，全球貿易依舊是最重要的跨產業議題，目前食品、飲料和煙草商品仍為表現最強勁的產業，運輸設備是則較為疲軟。總體而言，10 月的市場表現對近期的增長仍持謹慎態度。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 則表示，仍會持續關注關稅造成的產業疲軟現象，以及全球政治、經濟局勢的不確定性。

截至台北時間週五 (1 日)22 時許：

道瓊指數上漲 231.97 點或 0.86%，暫報 27278.2 點

那斯達克上漲 81.11 點或 0.98%，暫報 8373.47 點

標普 500 上漲 23.13 點或 0.76%，暫報 3060.70 點

費半上漲 30.4 點或 1.84%，暫報 1681.62 點

台積電 ADR 上漲 0.57% 至每股 51.925 美元

十年期美債殖利率上漲 0.65% 至殖利率 1.702%

紐約輕原油上漲 1.81% 至每桶 55.16 美元

布蘭特原油下跌 0.68% 至每桶 60.2 美元

黃金下跌 0.06% 至每盎司 1511.34 美元

美元指數下跌 0.09% 至 97.26 點

(圖：Investing.com)

今日關鍵經濟數據:

美國 10 月新增非農就業報 12.8 萬人，預期 9.5 萬人，前值 13.6 萬人

美國 10 月失業率報 3.6%，預期 3.6%，前值 3.5%

美國 10 月平均每小時薪資年增率報 3%，預期 3%，前值 2.9%

美國 10 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0%

美國 10 月勞動參與率報 63.3%，前值 63.2%

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 終值報 51.3，預期 51.5，前值 51.1

美國 10 月 ISM 製造業 PMI 報 48.3，預期 48.9，前值 47.8

10 月 ISM 製造業 PMI 數據 (圖：calculatedrisk)

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US)

基於 GAAP 財報數據：

營收為人民幣 1190.17 億元，年增 40%，高於市場預期的 1158.4 億元

調整後 EBITDA 為人民幣 371.01 億元，年增 39%

調整後每股 ADS 純益為人民幣 27.51 元

月活躍移動用戶為 7.85 億人，較上財季增加 3000 萬人；年度活躍用戶為 6.93 億人，較上財季增加 1900 萬人

阿里雲 (阿里巴巴雲端業務) 營收為人民幣 92.91 億元，年增 64%

基於 non-GAAP 財報數據：

純益為人民幣 327.5 億元，年增 40%

調整後每股 ADS 純益為人民幣 13.10 元，年增 36%，高於市場預期的 10.56 元

華爾街分析：

PNC 首席經濟學家 Gus Faucher 表示，10 月份的非農就業數據非常強勁，儘管受到通用汽車罷工影響，就業增長出現放緩，但隨著罷工逐漸緩和，就業增長可能在 11 月出現反彈。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，儘管簽訂協議的確切日期有待商議，與中國達成第一階段貿易協議的狀態依舊良好，雙方可能會在 11 月中旬左右簽署。

白宮首席經濟顧問 Larry Kudlow 接受美媒《Fox》專訪時表示，川普與美國貿易談判代表對於和中國的貿易協議均感到「非常樂觀」，儘管目前尚未定下協議文本，基本上雙方已在農業部門上達成協議共識，另外金融服務和貨幣協議也幾乎完成。

Fundstrat Global Advisors 研究負責人 Tom Lee, 表示，相較於今年夏天，目前與中國達成貿易協議的總體可能性已提升，失敗風險也有所降低，不過隨著今年即將結束，中國在貿易戰「美中博弈」上的議價能力也將相對增強，若市場因協議失敗而大跌，恐將重創美國總統川普 2020 年的連任之路，因此這依舊是一個重大風險。