台幣再衝破30.4元價位升值近1角 創15個月高點

外資簇擁的資金行情持續熱絡，今 (4) 日推升加權指數續漲逾 70 點，最高來到 11481 點，匯市拋匯力道也相當強勁，台幣開盤不到半小時已衝破 30.4 元關卡，高見 30.385 元，升值達 9.4 分，創逾 15 個月新高價。

台幣今日以 30.475 元、小升 0.4 分開出後，隨即又出現強勁走勢，為連 6 個交易日走升，今日盤中高點高出前一個交易日超過 6 分，也續創去年 7 月中以來新高價。

觀察主要亞幣，韓元升幅近 0.4%，台幣升值 0.3%，人民幣升 0.1% 左右，泰銖、星元略升 0.05% 左右，而日圓在平盤附近狹幅震盪。

匯銀人士判斷，在主要亞幣整體偏強的走勢下，雖台灣央行以動態穩定原則緊盯匯市，但不至於會死守 30.4 元甚至是 30.3 元等關卡，但 30 元價位應有守；另一方面，美國聯準會連三度降息後偏鷹派的態度，不排除將使美元轉而有撐。

隨著台幣走升帶動，資產和營建股今日再度成為盤面交投重心之一，國產攻上漲停，鄉林漲近半根停板，潤隆、工信漲 3% 上下。

法人指出，國際熱錢湧入台股仍有高點可期，除非美股大跌令外資獲利出場；惟留意，出口業者第四季匯損壓力大增，尤其在股價高檔之際相對容易因此回檔。