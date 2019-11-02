貴金屬盤後—10月非農報告亮眼 黃金脫離5週高點 但本週小升

週五 (1 日) 交易，黃金期貨溫和收低，因受密切關注的美國就業報告優於預期，或許印證 Fed 在本週三降息後將暫停進一步降息的觀點，但本週仍小幅上升。

但是製造業活動的疲弱，以及公債殖利率下降縮限了黃金走跌的程度。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 3.4 美元或 0.2%，收每盎司 1511.40 美元，本週小升 0.4%。

前一日黃金期貨價格收高 1.2%，為最活絡契約自 9 月 26 日以來最高收盤價，也是自 10 月 2 日以來最大單日漲幅與上漲金額。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 1.5 美分或 0.1%，收每盎司 18.052 美元，本週收升 0.7%。

前一日白銀期貨價格收高 1.1%，為最活絡契約自 9 月 25 日以來首次收盤突破 18 美元。

10 月非農就業人口新增 12.8 萬人，遠遠超過 MarketWatch 調查的經濟學家預估數 (7.5 萬人)，表明即使貿易戰動盪且全球成長放緩，美國經濟仍保持優於預期的狀態。

勞工部甚至上修了前幾個月的新增就業人數。9 月份新增就業人數自 13.6 萬增加至 18 萬人，8 月份新增就業人數自 16.8 萬人調升至 21.9 萬人。

CMC Markets 的市場分析師 David Madden 週五報告指出，「美國就業數據穩定，讓交易者願意承擔更多風險，促使他們拋售黃金一類的資產，所以黃金價格走低。」

美國就業報告樂觀，對金價來說是不利因素，反之經濟前景疲弱則是有利因素。此外，對中美達成實質貿易解決方案的質疑情緒也有利貴金屬價格上升。

本週稍早外媒報導，中國官員表態質疑中美達成長期且全面性的貿易協議之前景，引起美股下跌和黃金的避險需求。

然而，Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 認為，商品交易者需要超過一個月的數據才會讓黃金買氣下降。

「我怎樣都不認為這會改變局面，雖然就業報告看起來很好，但我們需要更多月的數據，才能相信 Fed 不會再降息了。」

週五促使金價下跌的因素包括 Nasdaq 綜合指數 7 月 26 日以來首次盤中創新高紀錄，且 S&P 500 指數本週將第三次創新高、今年第十六次。

然而，ISM 公布的製造業採購經理人數據上個月自先前的 49.1% 下降至 47.8%，為 2009 年 6 月以來最低，顯見中美貿易戰下，美國製造業和全球經濟更加疲弱，給了金價支撐力。

與此同時，美國商務部週五公布，9 月份美國建築支出增加 0.5%，季調後年率為 1.29 兆美元，根據 MarketWatch 調查，經濟學家先前預期建築支出增加 0.3%。

Razaqzada 提到，公債殖利率一直處在較低水準，有助於緩解黃金的跌勢，因為公債殖利率上升會傾向與黃金競爭，削弱對債券的需求。

10 年期公債殖利率在 1.73%，較上週五 1.80% 的水準下滑，亦即公債價格上升。

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